Fabio Quartararo (10°): "È un po' deludente".

Un anno e mezzo fa, in occasione del primo Gran Premio sul Mandalika Street Circuit, Fabio Quartararo aveva conquistato la pole position e si era piazzato secondo nella gara sotto la pioggia dietro a Miguel Oliveira.

Ora, al suo ritorno sull'isola vacanziera di Lombok, il francese si è inizialmente piazzato al 12° posto al mattino, ma è poi risalito fino al decimo posto nella caccia al tempo del pomeriggio, perdendo solo 8 decimi di secondo dal leader della classifica Aleix Espargaró e distaccandosi anche di meno di 2 km/h nella velocità massima con 312,2 km/h. Tuttavia, il rettilineo più lungo è stato anche il più lungo. Tuttavia, il rettilineo più lungo è lungo solo 507 metri.

"Ho fatto dei giri davvero buoni, soprattutto nel 'time attack'. Tuttavia, le bandiere gialle sono state sventolate due volte e i miei giri migliori sono stati annullati", ha descritto Quartararo.

Tuttavia, l'ex campione del mondo è soddisfatto di aver limitato i danni per sé e per il team Yamaha. "È stata una giornata positiva. Spero che sabato potremo migliorare ancora un po'".

Un aspetto negativo è stata la nuova costruzione di pneumatici più stabili che Michelin ha spedito in Indonesia. "All'inizio non mi ero accorto che la carcassa era diversa da quella dell'anno scorso", ha ammesso il 24enne. "È stato un po' deludente perché sapevo che la costruzione più morbida era migliore per noi. La carcassa più rigida peggiora i nostri problemi di trazione".

Poi "El Diablo" ha corretto la sua affermazione: "La realtà è che la nostra moto reagisce allo stesso modo a tutte le costruzioni. Ma la carcassa più rigida è vantaggiosa per gli altri: più rigida è la costruzione, più veloci sono gli altri. Noi, invece, stiamo arrancando con tutte le costruzioni!".

Risultato prove MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1° Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,154 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4° Binder, KTM, + 0,288

5° Martin, Ducati, + 0,400

6° Marc Márquez, Honda, + 0,632

7° Oliveira, Aprilia, + 0,725

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9° Miller, KTM, + 0,742

10° Quartararo, Yamaha, + 0,755

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12° Marini, Ducati, + 0,893

13° Zarco, Ducati, + 0,983

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.026

15° Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16° Bagnaia, Ducati, + 1.161

17° Nakagami, Honda, + 1.181

18° Augusto Fernández, KTM, + 1.332

19° Mir, Honda, + 1.653

20° Bastianini, Ducati, + 1.734

21° Rins, Honda, + 1.952

Risultato MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1° Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,102 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6° Bagnaia, Ducati, + 0,759

7° Miller, KTM, + 0,835

8° Binder, KTM, + 0,857

9° Bastianini, Ducati, + 0,952

10° Marini, Ducati, + 1.000

11° Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12° Quartararo, Yamaha, + 1.057

13° Nakagami, Honda, + 1.067

14° Marc Márquez, Honda, + 1.082

15° Zarco, Ducati, + 1.290

16° Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18° Mir, Honda, + 1.620

19° Oliveira, Aprilia, + 1.636

20° Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21° Rins, Honda, + 1.849

22° Pol Espargaró, KTM, + 2.736