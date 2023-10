Fabio Quartararo (10º): "É um pouco dececionante".

Há um ano e meio, no primeiro Grande Prémio no Circuito de Rua de Mandalika, Fabio Quartararo tinha conquistado a pole position e terminado em segundo lugar na corrida de chuva, atrás de Miguel Oliveira.

Agora, no seu regresso à ilha de férias de Lombok, o francês terminou inicialmente em 12º lugar na parte da manhã, mas depois subiu para o décimo lugar na corrida cronometrada da tarde, perdendo apenas 8 décimos de segundo para o líder Aleix Espargaró e ficando também atrás por menos de 2 km/h na velocidade máxima, com 312,2 km/h. No entanto, a reta mais longa foi também a reta mais longa. No entanto, a reta mais longa tem apenas 507 m de comprimento.

"Fiz algumas voltas muito boas, especialmente no 'time attack'. No entanto, as bandeiras amarelas foram agitadas duas vezes e as minhas boas voltas foram anuladas", descreveu Quartararo.

No entanto, o antigo Campeão do Mundo ficou satisfeito com a limitação dos danos para si e para a equipa de fábrica da Yamaha. "Foi um dia positivo. Espero que possamos melhorar um pouco mais no sábado."

Um ponto negativo foi a nova construção de pneus, mais estável, que a Michelin enviou para a Indonésia. "No início não me apercebi que a carcaça era diferente da do ano passado", admitiu o piloto de 24 anos. "Foi um pouco dececionante porque eu sabia que a construção mais macia era melhor para nós. A caixa mais rígida piora os nossos problemas de tração."

Depois, "El Diablo" corrigiu a sua afirmação: "A realidade é que a nossa mota reage da mesma forma a todas as construções. Mas a carcaça mais rígida é vantajosa para os outros - quanto mais rígida for a construção, mais rápido os outros tipos andam. Nós, por outro lado, estamos a pisar a água com todas as construções!"

Resultado dos treinos de MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1º Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474 minutos.

2º Viñales, Aprilia, + 0,154 seg.

3.º Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4º Binder, KTM, + 0,288

5º Martin, Ducati, + 0,400

6º Marc Márquez, Honda, + 0,632

7º Oliveira, Aprilia, + 0,725

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9º Miller, KTM, + 0,742

10º Quartararo, Yamaha, + 0,755

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12º Marini, Ducati, + 0,893

13º Zarco, Ducati, + 0,983

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15º Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16º Bagnaia, Ducati, + 1,161

17º Nakagami, Honda, + 1,181

18º Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19º Mir, Honda, + 1,653

20º Bastianini, Ducati, + 1,734

21º Rins, Honda, + 1,952

Resultado MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,102 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6º Bagnaia, Ducati, + 0,759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12º Quartararo, Yamaha, + 1,057

13º Nakagami, Honda, + 1,067

14º Marc Márquez, Honda, + 1,082

15º Zarco, Ducati, + 1,290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18º Mir, Honda, + 1,620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2,736