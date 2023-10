Mandalika en ServusTV: Carrusel de fichajes y batalla mundialista

Antes de los dos triples finales, el campeón del mundo Francesco "Pecco" Bagnaia y el aspirante Jorge Martín están separados por unos míseros tres puntos. Marc Márquez, sin embargo, acaparó los titulares: después de once años, el seis veces campeón del mundo de MotoGP y Honda toman caminos separados. A partir de 2024, el español correrá junto a su hermano Alex en el equipo satélite de Ducati, Gresini.

"El movimiento se veía venir desde hace tiempo", afirma Alex Hofmann, experto de ServusTV. "Estaban en un punto muerto y ya no encontraban un denominador común. Marc ya había indicado varias veces que no tiene tiempo para esperar debido a su edad y que sigue queriendo pilotar en lo más alto. Y eso es lo que va a hacer".

Gresini Racing, sólo cuarto en el imperio Ducati este año pero por delante de todos los demás equipos cliente de constructores, se beneficiará en cualquier caso enormemente del golpe. "Si Marc consigue una moto de fábrica 2023 o 2024, sigue siendo lo suficientemente bueno para él. Y cambias a Fabio Di Giannantonio, el piloto más débil de Ducati, por el mejor de la historia".

Hofmann observa ahora con impaciencia las reacciones de los pilotos que ya tienen contrato en Borgo Panigale ante el fichaje bomba. "Ducati se enfrenta al reto de evitar problemas internos y mantener contentos a los pilotos. Mentalmente, estoy seguro de que la historia desencadena muchas cosas en ellos. No quieren a Marc Márquez en esa arma". Pero: "Para el campeonato es una ganancia enorme".

Que los cambios de superestrellas a Ducati no tienen por qué acabar bien ha quedado demostrado en el pasado con los ejemplos de Valentino Rossi y Jorge Lorenzo. "En la época de Rossi, la moto aún no estaba completa. Y Lorenzo tuvo problemas de adaptación, pero se llevó mucho mejor con la moto en su segundo año". Márquez no necesita esta fase de adaptación, está convencido el experto de ServusTV. "Marc es un artista que saca el máximo de las circunstancias dadas muy rápidamente".

Impulso con Jorge Martín

Antes de presentar los papeles del divorcio, Marc Márquez dio un digno regalo de despedida al japonés en Motegi con su podio 101. Mientras tanto, la lucha por el título adquiere tintes dramáticos. "Con Jorge Martín, todo va bien en este momento", resume Hofmann sobre el perfecto fin de semana del piloto del Pramac Ducati en Japón, que suma ya tres victorias al sprint y cuatro podios consecutivos en carrera. "Tiene la mentalidad adecuada, sabe exactamente qué hacer y está aumentando la presión sobre Pecco Bagnaia y los Reds. El hombre tiene una misión".

El mencionado campeón del mundo tampoco se equivocó mucho en Japón con su primer podio bajo la lluvia. "Se da cuenta de que la velocidad es suficiente, pero Jorge siempre se las arregla para ir un poco más allá y saltar dos centímetros más. Eso cansa, sobre todo mentalmente". La cuestión, sin embargo, es si Martín podrá mantener el nivel o si intervendrá una caída, un problema de puesta a punto o algo similar. "En última instancia, Pecco tiene que intentar mantener la calma".

En consecuencia, las seis paradas restantes del Campeonato del Mundo, empaquetadas en dos triples cabeceras, serán un asunto tanto mental como físico. "Pero el riesgo calculado también representa un factor decisivo", sabe el experto de ServusTV. "Hay que encontrar el equilibrio entre no correr riesgos innecesarios, pero también arriesgar cuando merece la pena". De todas formas, el ajuste de cuentas llegará al final. "Hay 37 puntos en juego cada fin de semana. Si llegas al final en Valencia con 25 puntos de ventaja, estás lejos de estar clasificado".

La tercera parada de la intensa gira por Extremo Oriente lleva a los ases de las dos ruedas a Indonesia, donde las condiciones son similares a las de la India y, en cierta medida, a las de Japón: Calor agobiante, humedad extrema y, a veces, lluvias torrenciales. "Como esta pista, única por su trazado y por tenerlo todo dentro, sólo se utiliza dos o tres veces al año y genera poco agarre mecánico, este efecto India, difícil de explicar incluso para los equipos, se instala y hace que Yamaha y Honda vuelvan a la carga". Aun así, Hofmann apuesta por Ducati. "Sólo que con más jugadores".

Fabio Quartararo en una entrevista exclusiva

Además de la acción de las carreras, ServusTV repasa los "Momentos Mágicos" de Marc Márquez y Honda, y destaca el carrusel de fichajes que está cogiendo velocidad. Fabio Quartararo también habla de su sequía en un mano a mano y explica hacia dónde quiere ir.

En Moto2, analizamos el adiós de Intact de Lukas Tulovic y el equipo 2024 de Darryn Binder y Senna Agius. Además, toda la información sobre la apasionante lucha por el título en Moto3.

Alina Marzi y Sandro Cortese informan directamente desde el Mandalika International Street Circuit, con Philipp Krummholz y Alex Hofmann como comentaristas y analistas.

