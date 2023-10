Mandalika sur ServusTV : carrousel des transferts & lutte pour le championnat du monde

Le champion du monde Francesco "Pecco" Bagnaia et son challenger Jorge Martin ne sont séparés que par trois petits points avant les deux derniers triples leaders. Mais c'est Marc Márquez qui a fait les gros titres : après onze ans, le sextuple champion du monde de MotoGP et Honda vont se séparer. À partir de 2024, l'Espagnol pilotera aux côtés de son frère Alex pour l'équipe satellite Gresini de Ducati.

"Cette décision aurait dû être prise depuis longtemps", explique Alex Hofmann, expert de ServusTV. "Ils se sont retrouvés dans une impasse et n'ont plus trouvé de dénominateur commun. Marc avait déjà laissé entendre à plusieurs reprises qu'en raison de son âge, il n'avait pas le temps d'attendre et qu'il voulait encore faire partie de l'élite. Et c'est ce qu'il fera".

Gresini Racing, qui n'est cette année que la quatrième force de l'empire Ducati mais qui devance les équipes clientes de tous les autres constructeurs, profitera en tout cas énormément de ce coup d'éclat. "Que Marc reçoive une moto d'usine en 2023 ou en 2024, elle sera toujours assez bonne pour lui. Et on échange Fabio Di Giannantonio, le pilote Ducati le plus faible, contre le meilleur de tous".

Hofmann suit maintenant avec impatience les réactions des pilotes déjà sous contrat à Borgo Panigale face à la bombe du transfert. "Ducati est confronté au défi d'éviter les problèmes internes et de garder ses pilotes de bonne humeur. Mentalement, cette histoire déclenche certainement quelque chose chez eux. Ils ne veulent pas de Marc Márquez sur cette arme". Mais : "Pour le championnat, c'est un gain énorme".

Les exemples de Valentino Rossi et de Jorge Lorenzo ont montré par le passé que les changements de superstars chez Ducati ne se terminent pas forcément bien. "A l'époque de Rossi, la moto n'était pas encore complète. Et Lorenzo a eu des problèmes d'adaptation, mais il s'est nettement mieux débrouillé avec la moto la deuxième année". Le spécialiste de ServusTV est convaincu que Márquez n'a pas besoin de cette phase d'adaptation. "Marc est un artiste qui tire très vite le maximum des circonstances données".

Momentum chez Jorge Martin

Avant de déposer les papiers de divorce, Marc Márquez a offert aux Japonais un cadeau d'adieu digne de ce nom à Motegi avec son 101e podium. Pendant ce temps, la lutte pour le titre prend une tournure dramatique. Hofmann résume le week-end parfait du pilote Pramac-Ducati au Japon, qui en est désormais à trois victoires au sprint et quatre podiums de course consécutifs : "Tout va bien pour Jorge Martin en ce moment". "Il a le bon état d'esprit, sait exactement ce qu'il faut faire et augmente la pression sur Pecco Bagnaia et les rouges. Cet homme est en mission".

Le champion du monde auquel il est fait allusion n'a pas non plus fait beaucoup d'erreurs au Japon avec son premier podium sous la pluie. "Il se rend compte que la vitesse est suffisamment bonne, mais que Jorge parvient toujours à en rajouter une et à sauter deux centimètres plus loin. C'est surtout fatigant mentalement". Mais la question est de savoir si Martin pourra maintenir ce niveau ou si une chute, un problème de réglage ou autre surviendra. "Pecco doit finalement essayer de rester calme".

En conséquence, les six arrêts restants du championnat du monde, emballés dans deux triples headers, seront une affaire à la fois psychique et physique. "Mais le risque calculé représente aussi un facteur décisif", sait l'expert de ServusTV. "Il faut trouver un équilibre entre ne pas prendre de risques inutiles et en prendre quand cela en vaut la peine". Le décompte se fera de toute façon à la fin. "Il y a 37 points à prendre chaque week-end. Si tu arrives à Valence avec 25 points d'avance pour la finale, tu n'es pas encore passé, loin de là".

La troisième étape de cette tournée intensive en Extrême-Orient conduit les as du deux-roues en Indonésie, où règnent des conditions similaires à celles rencontrées en Inde et en partie au Japon : Chaleur étouffante, humidité extrême, pluies parfois torrentielles. "Comme ce circuit unique par son tracé, où tout est à l'intérieur, n'est utilisé que deux ou trois fois par an et génère peu de grip mécanique, cet effet Inde, difficile à expliquer même pour les équipes, se produit et remet Yamaha et Honda dans le jeu". Hofmann mise néanmoins sur Ducati. "Mais avec plus de joueurs".

Fabio Quartararo en interview exclusive

Autour de l'action de la course, ServusTV revient sur les "Magic Moments" de Marc Márquez et Honda, ainsi que sur le carrousel des transferts qui prend de l'ampleur. En outre, Fabio Quartararo parlera dans un one-on-one de sa période de sécheresse et expliquera où il veut aller.

En Moto2, il est question du départ d'Intact de Lukas Tulovic ainsi que du tandem 2024 Darryn Binder et Senna Agius. En outre, toutes les informations sur la lutte pour le titre en Moto3 sont disponibles.

Alina Marzi et Sandro Cortese sont en direct du Mandalika International Street Circuit, Philipp Krummholz et Alex Hofmann sont chargés des commentaires et des analyses.

Le GP d'Indonésie sur ServusTV

Samedi (14 octobre) :

04h40 : Qualifications MotoGP LIVE

05h35 : Analyse des qualifications

06h40 : Qualifications Moto3 LIVE

07h45 : Qualifications Moto2 LIVE

08h30 : Sprint MotoGP LIVE

09h25 : Analyse du sprint

11h10 : Qualifications & Sprint Highlights



Dimanche (15 octobre) :

05:20 : Début de la retransmission en direct

06:00 : Course Moto3 LIVE

07h15 : Course Moto2 LIVE

09:00 : Course MotoGP LIVE

09h45 : Analyse MotoGP

12h10 : Toutes les courses en Re-Live

SPEEDWEEK.com a rassemblé l'ensemble du programme TV et streaming du week-end dans son aperçu habituel.