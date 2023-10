Mandalika su ServusTV: Carosello di trasferimenti e battaglia di Coppa del Mondo

ServusTV trasmetterà il Gran Premio d'Indonesia in diretta sabato e domenica in prima serata, con repliche all'ora di pranzo. Alex Hofmann analizza in anticipo la posizione di partenza.

Prima delle ultime due gare a tre, il campione del mondo Francesco "Pecco" Bagnaia e lo sfidante Jorge Martin sono separati da tre miseri punti. Marc Márquez, tuttavia, ha fatto notizia: dopo undici anni, le strade del sei volte campione del mondo della MotoGP e della Honda si separano. Dal 2024, lo spagnolo correrà al fianco del fratello Alex per il team satellite Ducati Gresini.

"La mossa era attesa da tempo", afferma l'esperto di ServusTV Alex Hofmann. "Erano a un punto morto e non trovavano più un comune denominatore. Marc aveva già indicato più volte che non ha tempo di aspettare a causa della sua età e che vuole ancora correre al top. Ed è quello che farà".

Il Gresini Racing, solo quarto nell'impero Ducati quest'anno ma davanti a tutti gli altri team clienti del costruttore, beneficerà in ogni caso enormemente del colpo. "Che Marc riceva una moto factory 2023 o 2024, è comunque abbastanza buono per lui. E si scambia Fabio Di Giannantonio, il pilota Ducati più debole, con il migliore in assoluto".

Hofmann osserva ora con interesse le reazioni dei piloti già sotto contratto a Borgo Panigale alla bomba del trasferimento. "La Ducati deve affrontare la sfida di evitare problemi interni e mantenere i piloti felici. Dal punto di vista mentale, sono sicuro che questa storia ha scatenato molto in loro. Non vogliono Marc Márquez su quell'arma". Ma: "Per il campionato è un guadagno enorme".

Che i passaggi di superstar alla Ducati non debbano necessariamente finire bene è stato dimostrato in passato dagli esempi di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. "Ai tempi di Rossi, la moto non era ancora completa. E Lorenzo ha avuto problemi di adattamento, ma si è trovato molto meglio con la moto nel suo secondo anno". Márquez non ha bisogno di questa fase di adattamento, ne è convinto l'esperto di ServusTV. "Marc è un artista che riesce a trarre il massimo dalle circostanze in cui si trova molto rapidamente".

Momentum con Jorge Martin

Prima di presentare i documenti per il divorzio, Marc Márquez ha fatto un degno regalo d'addio ai giapponesi a Motegi con il suo 101° podio. Nel frattempo, la lotta per il titolo sta assumendo tratti drammatici. "Con Jorge Martin, tutto è giusto al momento", riassume Hofmann il weekend perfetto del pilota Pramac Ducati in Giappone, che ora ha conquistato tre vittorie in volata e quattro podi di fila. "Ha la giusta mentalità, sa esattamente cosa fare e sta aumentando la pressione su Pecco Bagnaia e sulle Rosse. È in missione".

Il già citato campione del mondo non ha sbagliato molto nemmeno in Giappone con il suo primo podio iridato. "Si rende conto che la velocità è sufficiente, ma Jorge riesce sempre a fare meglio e a saltare due centimetri in più. È faticoso, soprattutto mentalmente". La domanda, tuttavia, è se Martin riuscirà a mantenere il livello o se interverrà una caduta, un problema di assetto o qualcosa di simile. "Pecco, in definitiva, deve cercare di mantenere la calma".

Di conseguenza, le restanti sei tappe del Campionato del Mondo, racchiuse in due tripli appuntamenti, saranno un affare mentale oltre che fisico. "Ma anche il rischio calcolato rappresenta un fattore decisivo", spiega l'esperto di ServusTV. "Bisogna trovare l'equilibrio tra il non correre rischi inutili, ma anche rischiare quando ne vale la pena". La resa dei conti arriverà comunque alla fine. "Ogni fine settimana ci sono 37 punti in palio. Se si arriva alla finale di Valencia con un vantaggio di 25 punti, si è ben lontani dall'aver concluso".

La terza tappa dell'intenso tour in Estremo Oriente porta gli assi delle due ruote in Indonesia, dove le condizioni sono simili a quelle dell'India e, in parte, del Giappone: Caldo opprimente, umidità estrema, a volte pioggia torrenziale. "Poiché questa pista, unica in termini di layout e con tutto all'interno, viene utilizzata solo due o tre volte all'anno e genera poco grip meccanico, questo effetto India, difficile da spiegare anche per i team, si instaura e riporta in gioco Yamaha e Honda". Hofmann scommette comunque sulla Ducati. "Solo con più giocatori".

Fabio Quartararo in un'intervista esclusiva

Oltre alle gare, ServusTV ripercorre i "Magic Moments" di Marc Márquez e della Honda e sottolinea la giostra dei trasferimenti che sta prendendo velocità. Fabio Quartararo parla anche della sua siccità e spiega dove vuole andare.

In Moto2, si parla dell'addio di Lukas Tulovic alla Intact e della squadra 2024 di Darryn Binder e Senna Agius. Inoltre, tutte le informazioni sull'avvincente lotta per il titolo in Moto3.

Alina Marzi e Sandro Cortese raccontano direttamente dal Mandalika International Street Circuit, mentre Philipp Krummholz e Alex Hofmann forniscono commenti e analisi.

Il GP d'Indonesia su ServusTV

Sabato (14 ottobre):

04:40: Qualifiche MotoGP LIVE

05:35: Analisi Qualifiche

06:40: Qualifiche Moto3 LIVE

07:45: Qualifiche Moto2 LIVE

08:30: Sprint MotoGP LIVE

09:25: Analisi Sprint

11:10: Highlights qualifiche e sprint



Domenica (15 ottobre):

05:20: Inizio della diretta

06:00: Gara Moto3 LIVE

07:15: Gara Moto2 LIVE

09:00: Gara MotoGP LIVE

09:45: Analisi MotoGP

12:10: Tutte le gare in diretta

SPEEDWEEK.com ha raccolto l'intero programma televisivo e di streaming per il weekend nella consueta panoramica.