Mandalika na ServusTV: Carrossel de transferências e batalha da Taça do Mundo

A ServusTV transmitirá o Grande Prémio da Indonésia em direto no sábado e no domingo, de manhã cedo, com repetições à hora de almoço. Alex Hofmann analisa antecipadamente a posição de partida.

Antes das duas últimas jornadas triplas, o campeão do mundo Francesco "Pecco" Bagnaia e o seu adversário Jorge Martin estão separados por apenas três pontos. Marc Márquez, no entanto, fez as maiores manchetes: após onze anos, o hexacampeão mundial de MotoGP e a Honda estão a seguir caminhos separados. A partir de 2024, o espanhol vai correr ao lado do irmão Alex na equipa satélite da Ducati, a Gresini.

"A mudança já era esperada há muito tempo", diz Alex Hofmann, especialista da ServusTV. "Estavam num impasse e já não encontravam um denominador comum. Marc já tinha indicado várias vezes que não tem tempo para esperar devido à sua idade e que ainda quer correr no topo. E é isso que ele vai fazer".

A Gresini Racing, apenas em quarto lugar no império Ducati este ano, mas à frente de todas as outras equipas clientes dos construtores, irá, de qualquer forma, beneficiar enormemente do golpe. "Quer o Marc receba uma mota de fábrica para 2023 ou 2024, continua a ser suficientemente bom para ele. E troca-se Fabio Di Giannantonio, o piloto mais fraco da Ducati, pelo melhor de sempre."

Hofmann está agora a observar ansiosamente as reacções dos pilotos já sob contrato em Borgo Panigale à bomba da transferência. "A Ducati enfrenta o desafio de evitar problemas internos e manter os pilotos felizes. Mentalmente, tenho a certeza que a história desencadeia muita coisa neles. Eles não querem Marc Márquez com essa arma." Mas: "Para o campeonato é um ganho enorme."

O facto de as mudanças de superestrelas para a Ducati não terem necessariamente de acabar bem foi demonstrado no passado pelos exemplos de Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. "No tempo de Rossi, a moto ainda não estava completa. E Lorenzo teve problemas de adaptação, mas deu-se muito melhor com a moto no seu segundo ano." Márquez não precisa desta fase de adaptação, está convencido o especialista da ServusTV. "Marc é um artista que tira o máximo proveito das circunstâncias dadas muito rapidamente."

Momento com Jorge Martin

Antes de dar entrada nos papéis do divórcio, Marc Márquez deu aos japoneses um digno presente de despedida em Motegi com o seu 101º pódio. Entretanto, a luta pelo título está a ganhar contornos dramáticos. "Com Jorge Martin, tudo está certo no momento", resume Hofmann o fim de semana perfeito do piloto da Pramac Ducati no Japão, que agora tem três vitórias de sprint e quatro pódios de corrida consecutivos. "Ele tem a mentalidade certa, sabe exatamente o que fazer e está a aumentar a pressão sobre Pecco Bagnaia e os Reds. O homem está numa missão".

O já mencionado campeão do mundo também não fez muito mal no Japão, com o seu primeiro pódio na chuva. "Ele percebe que a velocidade é suficiente, mas o Jorge consegue sempre fazer melhor e saltar mais dois centímetros. Isso é cansativo, especialmente mentalmente." A questão, no entanto, é se Martin consegue manter o nível ou se uma queda, um problema de configuração ou algo semelhante irá intervir. "Em última análise, Pecco tem de tentar manter a calma."

Por conseguinte, as restantes seis paragens do Campeonato do Mundo, divididas em duas provas triplas, serão um assunto tanto mental como físico. "Mas o risco calculado também representa um fator decisivo", sabe o especialista da ServusTV. "É preciso encontrar o equilíbrio entre não correr riscos desnecessários, mas também arriscar quando vale a pena." De qualquer forma, o cálculo será feito no final. "Há 37 pontos em jogo todos os fins-de-semana. Se chegarmos à final em Valência com uma vantagem de 25 pontos, estamos longe de estar classificados."

A terceira paragem da intensa digressão pelo Extremo Oriente leva os ases das duas rodas à Indonésia, onde as condições são semelhantes às encontradas na Índia e, em certa medida, no Japão: Calor opressivo, humidade extrema e, por vezes, chuva torrencial. "Uma vez que esta pista, que é única em termos de layout e tem tudo dentro, só é usada duas ou três vezes por ano e gera pouca aderência mecânica, este efeito Índia, que é difícil de explicar até mesmo para as equipas, instala-se e traz a Yamaha e a Honda de volta ao jogo." Ainda assim, Hofmann está a apostar na Ducati. "Apenas com mais jogadores."

Fabio Quartararo numa entrevista exclusiva

Para além da ação de corrida, a ServusTV recorda os "Momentos Mágicos" de Marc Márquez e da Honda, e destaca o carrossel de transferências que está a ganhar velocidade. Fabio Quartararo também fala sobre a sua seca num frente a frente e explica para onde quer ir.

Em Moto2, analisamos a despedida de Lukas Tulovic da Intact e a equipa 2024 de Darryn Binder e Senna Agius. Para além disso, há toda a informação sobre a emocionante luta pelo título em Moto3.

Alina Marzi e Sandro Cortese fazem a reportagem diretamente do Circuito Internacional de Rua de Mandalika, com Philipp Krummholz e Alex Hofmann a fazerem comentários e análises.

