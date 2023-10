Pol Espargaró (11º): "Brad es difícil de doblar".

El piloto oficial del GASGAS-Tech3 Pol Espargaró (32) ha mejorado enormemente en la segunda sesión libre del viernes en Mandalika y al final se ha quedado a las puertas de la clasificación 2 del sábado. El catalán se ha quedado a cinco centésimas de Fabio Quartararo (Yamaha).

"La mañana ha sido cansada y difícil porque el agarre era muy malo y he tenido problemas en la llegada cuando he querido apretar", ha explicado Espargaró, que en 2024 ya no será un habitual de MotoGP en el grupo Pierer. "Luego en la llegada he tenido otro problema en boxes, hemos perdido casi toda la sesión".

Comentando la estrecha diferencia que le separa del 10º puesto tras la sesión clasificatoria, Espargaró ha dicho: "He hecho un buen stint por la tarde en el time attack. Es la cuarta vez este año que me quedo fuera de la Q2 por muy poco, y duele bastante. Pero es lo que hay, sólo necesito ser un poco más rápido. Aunque no está mal estar a unas centésimas de Jack con nuestra moto".

Sobre sus lesiones de la caída de Portimão, que siguen curándose, Pol dice: "Poco ha cambiado en realidad. Me encuentro bastante bien de los nervios. He hablado con los médicos, pero dicen que va a llevar tiempo. Estoy ahí porque me siento bien para correr. Por supuesto que el problema está ahí y no ayuda mucho. Pero no es una excusa para mí cuando me subo a la moto".

Comentando el nuevo asfalto, el veterano piloto dijo: "Tuve problemas por la mañana, luego la moto también mejoró. Brad ha estado fuerte, a sólo tres décimas de la cabeza. Estamos cerca de la Q2. No está mal. No sabemos cómo mejorará la pista mañana. En cuanto a los pilotos, estoy seguro de que todos mejorarán. Pero la moto tendrá que ser mejor, más dura y quizá con una puesta a punto más baja".

Sobre sus objetivos, Pol explicó con una sonrisa: "Quiero ser la KTM más rápida en la pista. Pero no es fácil doblar a Brad en estos momentos. Hoy estamos muy cerca de Jack, lo que no está mal, como ya he dicho. Pero doblar a Brad es difícil. Pero ese ha sido mi objetivo desde que volví al grupo Pierer. Brad está haciendo un buen trabajo, así que es muy difícil".

Resultado Entrenamientos MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1º Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.154 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.170

4º Binder, KTM, + 0.288

5º Martin, Ducati, + 0,400

6º Marc Márquez, Honda, + 0,632

7º Oliveira, Aprilia, + 0.725

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9º Miller, KTM, + 0,742

10º Quartararo, Yamaha, + 0.755

11º Pol Espargaró, KTM, + 0.802

12º Marini, Ducati, + 0.893

13º Zarco, Ducati, + 0.983

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.026

15º Morbidelli, Yamaha, + 1.087

16º Bagnaia, Ducati, + 1.161

17º Nakagami, Honda, + 1.181

18º Augusto Fernández, KTM, + 1.332

19º Mir, Honda, + 1.653

20º Bastianini, Ducati, + 1.734

21º Rins, Honda, + 1.952

Resultado MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.102 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.536

4º Morbidelli, Yamaha, + 0.730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0.741

6º Bagnaia, Ducati, + 0.759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12º Quartararo, Yamaha, + 1.057

13º Nakagami, Honda, + 1.067

14º Marc Márquez, Honda, + 1.082

15º Zarco, Ducati, + 1.290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18º Mir, Honda, + 1.620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2.736