Pol Espargaró (11e) : "Faire plier Brad est difficile".

Le pilote officiel GASGAS-Tech3 Pol Espargaró (32 ans) a énormément progressé lors de la deuxième séance d'essais de vendredi à Mandalika et n'a finalement manqué que d'un cheveu l'accès direct à la deuxième séance de qualification de samedi. Cinq centièmes de seconde ont manqué au Catalan pour devancer Fabio Quartararo (Yamaha).

"La matinée a été laborieuse et difficile car le grip était très mauvais et cela m'a posé des problèmes en fin de course lorsque j'ai voulu mettre la pression", a expliqué Espargaró, qui ne sera plus pilote titulaire MotoGP du groupe Pierer en 2024. "En fin de course, j'ai aussi eu un problème dans les stands et nous avons perdu presque toute la séance".

Concernant le faible écart qui le sépare de la dixième place après la séance d'essais chronométrés, Espargaró explique : "J'ai fait un bon relais l'après-midi lors de l'attaque chronométrée. C'est la quatrième fois cette année que je rate de peu le Q2 - et cela fait plutôt mal. Mais c'est ce que c'est, je devrais juste être un peu plus rapide. Mais ce n'est pas mal d'être à quelques centièmes de seconde de Jack avec notre moto".

En ce qui concerne ses blessures de la collision de Portimão, qui continuent de guérir, Pol dit : "En fait, peu de choses ont changé. Mon nerf se sent plutôt bien. J'ai parlé aux médecins, mais ils disent que cela prendra encore du temps. Je suis là parce que je me sens assez bien pour faire la course. Bien sûr, le problème est présent et cela n'aide pas vraiment. Mais ce n'est pas une excuse pour moi quand je monte sur la moto".

A propos du nouvel asphalte, le vétéran a déclaré : "J'ai eu des problèmes le matin, puis la moto s'est également améliorée. Brad a été très fort, à seulement trois dixièmes de la tête. Nous sommes proches de la Q2. Ce n'est pas mal. Nous ne savons pas comment la piste va s'améliorer demain. Du côté des pilotes, tout le monde va certainement s'améliorer. Mais la moto devra alors être meilleure, plus dure et peut-être plus basse".

Concernant ses objectifs, Pol a déclaré avec un sourire : "Je veux être la KTM la plus rapide sur la piste. Mais ce n'est pas facile en ce moment de faire plier Brad. Aujourd'hui, nous sommes juste derrière Jack, ce qui n'est pas mal, comme je l'ai mentionné. Mais faire plier Brad est difficile. Mais c'est mon objectif depuis que je suis revenu dans le groupe Pierer. Brad fait du bon travail, donc c'est très difficile".

Résultat MotoGP Practice, Mandalika (13.10.2023) :

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30.474 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,154 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4. Binder, KTM, + 0,288

5. Martin, Ducati, + 0,400

6. Marc Márquez, Honda, + 0,632

7. Oliveira, Aprilia, + 0,725

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9. Miller, KTM, + 0,742

10. Quartararo, Yamaha, + 0,755

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12. Marini, Ducati, + 0,893

13. Zarco, Ducati, + 0,983

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16. Bagnaia, Ducati, + 1,161

17. Nakagami, Honda, + 1,181

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19. Mir, Honda, + 1,653

20. Bastianini, Ducati, + 1,734

21e Rins, Honda, + 1,952

Résultat MotoGP FP1, Mandalika (13.10.) :

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastianini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736