Pol Espargaró (11°): "Brad è difficile da piegare".

Il pilota ufficiale GASGAS-Tech3 Pol Espargaró (32) si è migliorato enormemente nella seconda sessione di prove del venerdì a Mandalika e alla fine ha mancato di poco l'ammissione diretta alle qualifiche 2 di sabato. Il catalano si è piazzato a cinque centesimi di secondo da Fabio Quartararo (Yamaha).

"La mattina è stata faticosa e difficile perché l'aderenza era pessima e ho avuto problemi nel finale quando volevo spingere", ha spiegato Espargaró, che non sarà più un pilota regolare della MotoGP nel gruppo Pierer nel 2024. "Poi nel finale ho avuto un altro problema ai box, abbiamo perso quasi tutta la sessione".

Commentando lo stretto distacco dal 10° posto dopo le qualifiche, Espargaró ha detto: "Nel pomeriggio ho fatto un buon stint nel time attack. È la quarta volta quest'anno che ho mancato di poco la Q2, e fa un po' male. Ma è così, devo solo essere un po' più veloce. Comunque non è male essere a pochi centesimi di secondo da Jack con la nostra moto".

Sulle ferite riportate nell'incidente di Portimão, che continuano a guarire, Pol dice: "Non è cambiato molto. Il mio nervo si sente abbastanza bene. Ho parlato con i medici, ma dicono che ci vorrà del tempo. Sono lì perché mi sento abbastanza bene per correre. Certo, il problema c'è e non è di grande aiuto. Ma non è una scusa per me quando salgo sulla moto".

Commentando il nuovo asfalto, il veterano ha detto: "Ho avuto problemi al mattino, poi anche la moto è migliorata. Brad è stato forte, a soli tre decimi dalla vetta. Siamo vicini alla Q2. Non è male. Non sappiamo come migliorerà la pista domani. Dal punto di vista dei piloti, sono sicuro che tutti miglioreranno. Ma la moto dovrà essere migliore, più dura e forse con un assetto più basso".

Per quanto riguarda i suoi obiettivi, Pol ha spiegato con un sorriso: "Voglio essere la KTM più veloce in pista. Ma al momento non è facile piegare Brad. Oggi siamo vicini a Jack, il che non è male, come ho detto. Ma piegare Brad è difficile. Ma questo è il mio obiettivo da quando sono tornato nel gruppo Pierer. Brad sta facendo un buon lavoro, quindi è molto difficile".

Risultato prove MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1° Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,154 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4° Binder, KTM, + 0,288

5° Martin, Ducati, + 0,400

6° Marc Márquez, Honda, + 0,632

7° Oliveira, Aprilia, + 0,725

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9° Miller, KTM, + 0,742

10° Quartararo, Yamaha, + 0,755

11° Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12° Marini, Ducati, + 0,893

13° Zarco, Ducati, + 0,983

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.026

15° Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16° Bagnaia, Ducati, + 1.161

17° Nakagami, Honda, + 1.181

18° Augusto Fernández, KTM, + 1.332

19° Mir, Honda, + 1.653

20° Bastianini, Ducati, + 1.734

21° Rins, Honda, + 1.952

Risultato MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1° Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,102 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6° Bagnaia, Ducati, + 0,759

7° Miller, KTM, + 0,835

8° Binder, KTM, + 0,857

9° Bastianini, Ducati, + 0,952

10° Marini, Ducati, + 1.000

11° Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12° Quartararo, Yamaha, + 1.057

13° Nakagami, Honda, + 1.067

14° Marc Márquez, Honda, + 1.082

15° Zarco, Ducati, + 1.290

16° Augusto Fernández, KTM, + 1.328

17° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.437

18° Mir, Honda, + 1.620

19° Oliveira, Aprilia, + 1.636

20° Alex Márquez, Ducati, + 1.745

21° Rins, Honda, + 1.849

22° Pol Espargaró, KTM, + 2.736