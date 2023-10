Pol Espargaró (11º): "O Brad é difícil de dobrar".

O espanhol Pol Espargaró (GASGAS-Tech3 Team) também falou com humor, após o primeiro dia de treinos em Mandalika, sobre a sua situação no Grupo Pierer para as últimas corridas da época.

O piloto de fábrica da GASGAS-Tech3, Pol Espargaró (32), melhorou muito na segunda sessão de treinos de sexta-feira em Mandalika e, no final, falhou por pouco a entrada direta na Qualificação 2 para sábado. O catalão ficou a cinco centésimos de segundo de Fabio Quartararo (Yamaha).

"A manhã foi cansativa e difícil porque a aderência era muito má e tive problemas com ela no final quando queria forçar", explicou Espargaró, que deixará de ser um regular do MotoGP no grupo Pierer em 2024. "Depois, no final, tive outro problema nas boxes, perdemos quase toda a sessão."

Comentando a pequena diferença para o 10º lugar após a qualificação, Espargaró disse: "Tive um bom stint à tarde no contrarrelógio. É a quarta vez este ano que falho por pouco a Q2 - e isso magoa bastante. Mas é o que é, só preciso de ser um pouco mais rápido. Mas não é mau estar apenas alguns centésimos de segundo atrás do Jack com a nossa moto."

Sobre as lesões da queda de Portimão, que continuam a sarar, Pol diz: "Na verdade, pouco mudou. O meu nervo sente-se bastante bem. Falei com os médicos, mas eles dizem que vai levar tempo. Estou lá porque me sinto suficientemente bem para correr. Claro que o problema existe e isso não ajuda muito. Mas não é uma desculpa para mim quando subo para a mota."

Comentando sobre o novo asfalto, o veterano disse: "Tive problemas de manhã, mas depois a mota também melhorou. O Brad esteve forte - apenas a três décimos do topo. Estamos perto da Q2. Não é mau. Não sabemos como é que a pista vai melhorar amanhã. Do lado dos pilotos, tenho a certeza que todos vão melhorar. Mas a mota terá de ser melhor, mais dura e talvez com uma afinação mais baixa."

Sobre os seus objectivos, Pol explicou com um sorriso: "Quero ser o KTM mais rápido em pista. Mas não é fácil ultrapassar o Brad neste momento. Hoje estamos muito atrás do Jack, o que não é mau, como já referi. Mas dobrar o Brad é difícil. Mas esse tem sido o meu objetivo desde que regressei ao grupo Pierer. O Brad está a fazer um bom trabalho, por isso é muito difícil."

Resultado dos treinos de MotoGP, Mandalika (13/10/2023):

1º Aleix Espargaró, Aprilia, 1'30.474 minutos.

2º Viñales, Aprilia, + 0,154 seg.

3.º Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4º Binder, KTM, + 0,288

5º Martin, Ducati, + 0,400

6º Marc Márquez, Honda, + 0,632

7º Oliveira, Aprilia, + 0,725

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9º Miller, KTM, + 0,742

10º Quartararo, Yamaha, + 0,755

11º Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12º Marini, Ducati, + 0,893

13º Zarco, Ducati, + 0,983

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15º Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16º Bagnaia, Ducati, + 1,161

17º Nakagami, Honda, + 1,181

18º Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19º Mir, Honda, + 1,653

20º Bastianini, Ducati, + 1,734

21º Rins, Honda, + 1,952

Resultado MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1º Martin, Ducati, 1:31.811 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,102 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6º Bagnaia, Ducati, + 0,759

7º Miller, KTM, + 0,835

8º Binder, KTM, + 0,857

9º Bastianini, Ducati, + 0,952

10º Marini, Ducati, + 1,000

11º Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

12º Quartararo, Yamaha, + 1,057

13º Nakagami, Honda, + 1,067

14º Marc Márquez, Honda, + 1,082

15º Zarco, Ducati, + 1,290

16º Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18º Mir, Honda, + 1,620

19º Oliveira, Aprilia, + 1.636

20º Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21º Rins, Honda, + 1.849

22º Pol Espargaró, KTM, + 2,736