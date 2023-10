Sensazione Mandalika-Q1: Bagnaia manca la promozione

Da 30 anni due piloti della classe regina non erano così vicini come Bagnaia e Martin prima del GP d'Indonesia: solo tre punti separano le due stelle della Ducati. E se oggi Martin dovesse vincere la volata davanti a Bagnaia, per esempio, i due rivali sarebbero a pari punti.

Il pilota della Prima-Pramac Ducati Jorge Martin ha vinto le ultime tre volate ed è anche ospite fisso della prima fila. Ma Bagnaia è rimasto bloccato al 16° posto sulla pista libera del Mandalika Street Circuit. L'emozione era quindi garantita in vista delle qualifiche 1 del GP di Mandalika sull'isola di Lombok, una delle 17.000 isole dello stato indonesiano, la cui capitale Giacarta dista circa 90 minuti di aereo.

Incredibilmente, venerdì i primi 20 della classe MotoGP erano separati da appena 1,136 secondi sul Mandalika Street Circuit.

Dopo il primo inseguimento cronometrico, Bagnaia non era ancora nella top-2: Zarco era in testa in 1:30.713 min davanti a Morbidelli (+ 0,006 sec) e Bagnaia (+ 0,170 sec). 4° Marini. 5° Raúl Fernández. 6° Augusto Fernández. 7° Mir. 8° Bastianini. 9° Pol Espargaró. 10° Nakagami. 11° Rins, + 1,344 sec.

Nella seconda manche, i monitor hanno mostrato che Bagnaia era uscito con quattro giri di gomme vecchie che aveva usato nella prima acrobazia. Ma questa indicazione si è rivelata sbagliata, ovviamente!

Pecco ha quindi fatto segnare un tempo di 1'30.883", che lo ha lasciato al 3° posto dietro a Zarco e Morbidelli. Nel secondo giro lanciato, il Campione del Mondo e leader della classifica iridata ha alzato il tiro.

Ma prima Luca Marini ha fatto segnare il miglior tempo in 1'30.383", poi Bagnaia si è piazzato al 2° posto con 1'30.527". 3°, ma Bastianini lo ha battuto. 4° Zarco. 5° Morbidelli.

Risultato Q1 Mandalika, 14.10.

1° Marini, Ducati, 1:30.383 min.

2° Bastianini, Ducati, + 0,144

3° Bagnaia, Duvcati, + 0,243

4° Zarco, Ducati, + 0,330

5° Morbidelli, Yamaha, + 0,346

6° Pol Espargaró, KTM, + 0,623

7° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,648

8° Augusto Fernández, KTM, + 0,651

9° Mir, Honda, + 0,760

10° Nakagami, Honda, + 0,809

11° Rins, Honda, + 1,075