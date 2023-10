Mandalika-T1 sensação: Bagnaia perde a promoção

Na Qualificação 1 em Mandalika, o Campeão do Mundo Pecco Bagnaia foi empurrado para o terceiro lugar por Luca Marini e Enea Bastianini (ambos da Ducati). Assim, poderá perder a liderança do Campeonato do Mundo para Jorge Martin no sprint de hoje.

Há 30 anos que dois pilotos da categoria rainha não estavam tão próximos como Bagnaia e Martin antes do GP da Indonésia - apenas três pontos separam as duas estrelas da Ducati. E se Martin vencesse o sprint de hoje à frente de Bagnaia, por exemplo, os dois rivais estariam empatados em pontos.

O piloto da Prima-Pramac Ducati, Jorge Martin, venceu os últimos três sprints e é também um convidado permanente na primeira linha da grelha. Mas Bagnaia ficou preso no 16º lugar na pista livre do Mandalika Street Circuit. Por isso, a emoção estava garantida antes da Qualificação 1 do GP de Mandalika, na ilha de Lombok, uma das 17.000 ilhas do estado da Indonésia, cuja capital Jacarta fica a cerca de 90 minutos de avião.

Incrivelmente, na sexta-feira, os 20 primeiros da classe MotoGP ficaram separados por apenas 1,136 segundos no circuito de rua de Mandalika.

Após a primeira perseguição, Bagnaia ainda não estava no top-2: Zarco estava a liderar em 1:30.713 min, à frente de Morbidelli (+ 0.006 seg.) e Bagnaia (+ 0.170 seg.). 4º Marini. 5º Raúl Fernández. 6º Augusto Fernández. 7º Mir. 8º Bastianini. 9º Pol Espargaró. 10º Nakagami. 11º Rins, + 1,344 seg.

Na segunda corrida, os monitores mostraram que Bagnaia tinha saído com quatro voltas de pneus velhos que tinha utilizado na primeira manobra. Mas esta indicação revelou-se errada, como é óbvio!

Pecco registou então 1'30.883", o que o deixou em 3º lugar, atrás de Zarco e Morbidelli. Na segunda volta rápida, o Campeão do Mundo e líder do Campeonato do Mundo aumentou o ritmo.

Mas primeiro Luca Marini fez o melhor tempo em 1'30.383", depois Bagnaia passou para 2º com 1'30.527". 3º, mas Bastianini ultrapassou-o. 4º Zarco. 5º Morbidelli.

Resultado Q1 Mandalika, 14.10.

1º Marini, Ducati, 1:30.383 min

2º Bastianini, Ducatiu, + 0,144

3º Bagnaia, Duvcati, + 0,243

4º Zarco, Ducati, + 0,330

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,346

6º Pol Espargaró, KTM, + 0,623

7º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,648

8º Augusto Fernández, KTM, + 0,651

9º Mir, Honda, + 0,760

10º Nakagami, Honda, + 0,809

11º Rins, Honda, + 1,075