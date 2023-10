Mandalika Q2: Martin cade - pole per Marini

La Qualofyung 2 di Mandalika ha portato due cadute ad alta velocità di Marco Bezzecchi e Jorge Martin nella veloce curva 16 del quarto settore proprio nella fase iniziale. Questo ha significato che il sabato non è iniziato nel migliore dei modi per i primi tre del campionato mondiale piloti, dato che Bagnaia aveva già perso l'accesso all'importantissima Q2 - la prima volta che questo accadeva nella stagione 2023.

Nella seconda manche, Marc Márquez è caduto alla curva 16, mentre Aleix Espargaró ha preso il comando con 1'30.009 min. Ma poi Luca Marini ha rischiato tutto per schiantarsi al primo posto con 1'29.978 min - stabilendo un nuovo record assoluto sul giro. È stato il primo pilota a scendere sotto la barriera dell'1'30". E questo tre settimane dopo essersi rotto la clavicola in India.

È la prima pole position nella classe MotoGP per il 26enne fratello di Valentino Rossi.

Marc Márquez è caduto all'ultimo giro alla curva 16 per la seconda volta in questi 15 minuti, ottenendo l'ottavo posto in griglia.

Risultato Q2 Mandalika, 14.10.

1° Marini, Ducati, 1'29.978

2° Viñales, Aprilia, + 0,031

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,154

4° Quartararo, Yamaha, + 0,538

5° Binder, KTM, + 0,720

6° Martin, Ducati, + 0,764

7° Di Giannantonio, Ducati

8° Marc Márquez, Honda, + 0,886

9° Bezzecchi, Ducati

10° Miller, KTM

11° Bastianini, Ducati,

12. Oliveira, Aprilia, + 1.215

Le altre posizioni in griglia

13° Bagnaia, Ducati

14° Zarco, Ducati

15° Morbidelli, Yamaha

16° Pol Espargaró, KTM

17° Raúl Fernández, Aprilia

18° Augusto Fernández, KTM

19° Mir, Honda

20. Nakagami, Honda

21. Rins, Honda