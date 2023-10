Mandalika Q2: Martin despista-se - pole para Marini

por Günther Wiesinger - Automatic translation from German

A Qualofyung 2 em Mandalika trouxe duas quedas de alta velocidade de Marco Bezzecchi e Jorge Martin na rápida curva 16 do quarto sector, logo na fase de abertura. Isto significou que o sábado não começou da melhor forma possível para os três primeiros do campeonato do mundo de pilotos, uma vez que Bagnaia já tinha perdido a oportunidade de avançar para a importantíssima Q2 - a primeira vez que isto aconteceu na época de 2023.

Na segunda corrida, Marc Márquez caiu na Curva 16, enquanto Aleix Espargaró assumiu a liderança com 1m30,009s, mas Luca Marini arriscou tudo para chegar ao primeiro lugar com 1m29,978s, estabelecendo um novo recorde absoluto de volta. Foi o primeiro piloto a ultrapassar a barreira do 1:30 min. E isto três semanas depois de ter partido a clavícula na Índia.

É a primeira pole position na classe MotoGP para o irmão de Valentino Rossi, de 26 anos.

E Marc Márquez caiu na última volta na curva 16 pela segunda vez nestes 15 minutos - o que resultou no 8º lugar da grelha.

Resultado Q2 Mandalika, 14.10.

1º Marini, Ducati, 1'29.978

2º Viñales, Aprilia, + 0,031

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,154

4º Quartararo, Yamaha, + 0,538

5º Binder, KTM, + 0,720

6º Martin, Ducati, + 0,764

7º Di Giannantonio, Ducati

8º Marc Márquez, Honda, + 0,886

9º Bezzecchi, Ducati

10º Miller, KTM

11º Bastianini, Ducati,

12º Oliveira, Aprilia, + 1,215

As outras posições da grelha

13º Bagnaia, Ducati

14º Zarco, Ducati

15º Morbidelli, Yamaha

16º Pol Espargaró, KTM

17º Raúl Fernández, Aprilia

18º Augusto Fernández, KTM

19º Mir, Honda

20º Nakagami, Honda

21º Rins, Honda