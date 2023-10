Mandalika : Victoire au sprint et tête du championnat du monde pour Martin

Le pilote Mooney-VR46-Ducati Luca Marini est parti en pole position pour la première fois de sa carrière en MotoGP (et ce trois semaines après sa fracture de la clavicule en Inde). A côté, deux pilotes Aprilia, Maverick Viñales et Aleix Espargaró, étaient en embuscade.

En revanche, les trois premiers du classement du championnat du monde ont trébuché lors des qualifications : Jorge Martin et Marco Bezzecchi ont chuté dès le début de la Q2 et n'ont pu s'élancer qu'en 6e et 9e position sur la grille. La situation est encore plus difficile pour le champion en titre Pecco Bagnaia, qui est resté bloqué en Q1 pour la première fois de la saison et a dû se contenter de la 13e place sur la grille, sa plus mauvaise position depuis le GP du Portugal 2022.

Le pilote officiel Ducati n'a pas non plus réussi à faire un grand bond en avant lors du sprint de 13 tours, seules les chutes de Marc Márquez, Aleix Espargaró et Brad Binder ont permis à Bagnaia d'entrer au moins dans les points. Ce sont ses collègues de marque qui ont fait les gros titres : Jorge Martin lui a ravi la tête du championnat du monde avec sa quatrième victoire au sprint et compte désormais sept points d'avance sur le champion du monde.

Marini et Bezzecchi ont également écrit une histoire particulière en se classant respectivement deuxième et troisième, trois et une semaine après des fractures de la clavicule ! Avec ce résultat, Ducati s'est assuré très tôt le championnat du monde des constructeurs.

Voici comment s'est déroulé le sprint :

Départ : Marini est certes le premier à prendre le premier virage, mais il est déjà dépassé par Viñales sur le chemin du deuxième virage. Bagnaia à la 12e place.



1er tour : Marc Márquez chute dès le virage 11. Viñales mène devant Marini, Quartararo, Martin, Binder, Aleix Espargaró, Di Giannantonio, Bezzecchi, Miller, Bastianini, Bagnaia, Oliveira.



2e tour : Martin reprend la 3e place à Quartararo après plusieurs tentatives repoussées. Aleix Espargaró, à la lutte pour la 5e place, élimine Binder au virage 16 !



3ème tour : Viñales mène déjà de 0,8 sec devant Marini. Martin, qui reçoit un "track limits warning", suit à 0,4 seconde. Bagnaia est 8e derrière Bastianini.



4ème tour : Viñales maintient son avance. Derrière, Martin se rapproche de Marini. Quartararo, Bezzecchi, "Diggia", Bastianini, Bagnaia, Oliveira et Miller complètent le top 10.



5e tour : Martin reprend la 2e place à Marini, mais Viñales a déjà une petite seconde d'avance.



6e tour : Bezzecchi est maintenant l'homme le plus rapide du peloton et repousse Quartararo de la 4e place.



7ème tour : L'avance de Viñales sur Martin fond à 0.5 sec ! Bagnaia est toujours en P8, mais il se rapproche au moins de son coéquipier Bastianini.



8e tour : Martin est à 0,2 sec de Viñales - et Marini vient aussi dans le sillage du pilote Pramac-Ducati.



9e tour : Martin prend la tête et s'éloigne d'emblée d'une demi-seconde !



10e tour : Viñales perd la 2e place au profit de Marini et doit désormais aussi se méfier de Bezzecchi.



11e tour : Marini se rapproche de Martin. Pas de progrès en revanche pour Bagnaia, qui roule à une demi-seconde de Bastianini.



12e tour : Bezzecchi tente une manœuvre dans la lutte pour la 3e place face à Viñales, mais ne parvient pas à tenir la ligne. Marini perd à nouveau après une frayeur au virage 13, Martin mène ainsi de manière souveraine.



Dernier tour : Bezzecchi prend la troisième place et permet aux deux pilotes VR46-Ducati d'obtenir une médaille pour leur retour après les opérations de la clavicule. Mais Martin est l'homme du moment - quatrième victoire consécutive au sprint et leader du championnat du monde !

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, Ducati, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19. Binder, KTM, + 43,090

Out : Aleix Espargaró et Marc Márquez suite à des chutes