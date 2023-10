Mandalika: vittoria in volata e leadership nel Campionato del Mondo per Martin

Il pilota Mooney VR46 Ducati Luca Marini è partito dalla pole position per la prima volta nella sua carriera in MotoGP (e tre settimane dopo essersi rotto la clavicola in India). Anche due piloti Aprilia, Maverick Viñales e Aleix Espargaró, erano in attesa dietro le quinte.

I primi tre della classifica del campionato del mondo, invece, hanno avuto problemi in qualifica: Jorge Martin e Marco Bezzecchi sono caduti all'inizio della Q2 e hanno ottenuto solo le posizioni 6 e 9. La situazione è stata ancora più difficile per il campione in carica Pecco Bagnaia, che per la prima volta in questa stagione è rimasto bloccato nella Q1 e si è dovuto accontentare della 13a posizione, la sua peggiore in griglia dal GP del Portogallo del 2022.

Il pilota della Ducati non è riuscito a fare un grande balzo in avanti nemmeno nella volata di 13 giri, con le sole cadute di Marc Márquez, Aleix Espargaró e Brad Binder che hanno portato Bagnaia almeno nei punti. Sono stati i suoi colleghi di marca a fare notizia: Jorge Martin gli ha strappato la leadership del Mondiale con la sua quarta vittoria in volata e ora ha sette punti di vantaggio sul Campione del Mondo.

Anche Marini e Bezzecchi hanno scritto una storia speciale con il secondo e terzo posto, rispettivamente tre e una settimana dopo la rottura della clavicola! Con questo risultato, la Ducati si è assicurata in anticipo il Campionato del Mondo Costruttori.

Ecco come si è svolta la volata:

Partenza: Marini gira per primo alla prima curva 1, ma viene già superato da Viñales all'ingresso della seconda curva. Bagnaia al 12° posto.



Giro 1: Marc Márquez cade già alla curva 11. Viñales conduce davanti a Marini, Quartararo, Martin, Binder, Aleix Espargaró, Di Giannantonio, Bezzecchi, Miller, Bastianini, Bagnaia, Oliveira.



Giro 2: Martin conquista il 3° posto da Quartararo dopo vari tentativi respinti. Aleix Espargaró supera Binder alla curva 16 nella lotta per il 5° posto!



Giro 3: Viñales ha già 0,8 secondi di vantaggio su Marini. Altri 0,4 secondi di ritardo per Martin, che riceve un "avviso di limite della pista". Bagnaia dietro a Bastianini in 8° posizione.



Giro 4: Viñales mantiene il suo vantaggio. Dietro di lui Martin si avvicina a Marini. Quartararo, Bezzecchi, "Diggia", Bastianini, Bagnaia, Oliveira e Miller completano la top 10.



5° giro: Martin ha rilevato il 2° posto da Marini, ma Viñales è già a un passo dal secondo posto.



Giro 6: Bezzecchi è ora il più veloce in pista, scalzando Quartararo dalla quarta posizione.



Giro 7: Il vantaggio di Viñales su Martin si riduce a 0,5 secondi! Bagnaia è ancora in P8, ma almeno si avvicina al suo compagno di squadra Bastianini.



Giro 8: Martin è a 0,2 secondi da Viñales e anche Marini si avvicina al pilota della Pramac Ducati.



Giro 9: Martin prende il comando e si porta subito a mezzo secondo di distanza!



Giro 10: Viñales perde il secondo posto a favore di Marini e ora deve fare attenzione anche a Bezzecchi.



Giro 11: Marini si avvicina nuovamente a Martin. Nessun progresso per Bagnaia, che è a mezzo secondo da Bastianini.



Giro 12: Bezzecchi tenta una manovra contro Viñales nella lotta per il 3° posto, ma non riesce a tenere la linea. Marini perde nuovamente terreno dopo un momento di shock alla curva 13. Martin è quindi in testa con sicurezza.



Ultimo giro: Bezzecchi conquista il 3° posto e si assicura che entrambi i piloti VR46 Ducati ottengano una medaglia al loro ritorno dopo le operazioni alla clavicola. Ma Martin è l'uomo del momento: quarta vittoria in volata di fila e testa del Campionato del Mondo!

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, Ducati, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11° Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

Fuori: Aleix Espargaró e Marc Márquez per caduta