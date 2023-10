Mandalika: Vitória no Sprint e liderança do Campeonato do Mundo para Martin

O Campeonato do Mundo de MotoGP tem um novo líder: O ás da Pramac Jorge Martin continuou a sua impressionante corrida no sprint do GP da Indonésia, Bagnaia não foi além do 8º lugar. Em vez disso, dois pilotos da VR46 regozijaram-se.

O piloto da Mooney VR46 Ducati, Luca Marini, partiu da pole position pela primeira vez na sua carreira no MotoGP (e três semanas depois de ter partido a clavícula na Índia). Dois pilotos da Aprilia, Maverick Viñales e Aleix Espargaró, também estavam à espera nas asas.

Os três primeiros na classificação do campeonato do mundo, por outro lado, tropeçaram na qualificação: Jorge Martin e Marco Bezzecchi caíram no início da Q2 e depois só conseguiram as posições 6 e 9 da grelha. A situação foi ainda mais difícil para o atual campeão Pecco Bagnaia, que ficou preso na Q1 pela primeira vez esta época e teve de se contentar com a 13ª posição - a sua pior posição na grelha desde o GP de Portugal de 2022.

O piloto de fábrica da Ducati também não conseguiu dar um grande salto em frente no sprint de 13 voltas, com apenas as quedas de Marc Márquez, Aleix Espargaró e Brad Binder a empurrarem Bagnaia para os pontos. Foram os seus colegas de marca que fizeram as manchetes: Jorge Martin arrebatou-lhe a liderança do Campeonato do Mundo com a sua quarta vitória ao sprint e está agora sete pontos à frente do Campeão do Mundo.

Marini e Bezzecchi também escreveram uma história especial com o segundo e terceiro lugares - três e uma semana, respetivamente, depois de terem partido as clavículas! A Ducati garantiu o Campeonato do Mundo de Construtores antecipadamente com o resultado.

Foi assim que se desenrolou o sprint:

Partida: Marini vira primeiro na primeira curva 1, mas já é ultrapassado por Viñales na segunda curva. Bagnaia em 12º lugar.



Volta 1: Marc Márquez despista-se já na curva 11. Viñales lidera à frente de Marini, Quartararo, Martin, Binder, Aleix Espargaró, Di Giannantonio, Bezzecchi, Miller, Bastianini, Bagnaia, Oliveira.



Volta 2: Martin assume o 3º lugar de Quartararo após várias tentativas de ultrapassagem. Aleix Espargaró ultrapassa Binder na curva 16 na luta pelo 5º lugar!



Volta 3: Viñales já está 0.8s à frente de Marini. Mais 0,4 segundos atrás está Martin, que recebe um "aviso de limites da pista". Bagnaia atrás de Bastianini em 8º.



Volta 4: Viñales mantém a liderança. Atrás dele, Martin aproxima-se de Marini. Quartararo, Bezzecchi, "Diggia", Bastianini, Bagnaia, Oliveira e Miller completam o top 10.



Volta 5: Martin assume o 2º lugar de Marini, mas Viñales já está bem próximo na frente.



Volta 6: Bezzecchi é agora o homem mais rápido do pelotão, empurrando Quartararo para fora do 4º lugar.



Volta 7: A vantagem de Viñales sobre Martin diminui para 0,5 s! Bagnaia continua em P8, mas pelo menos está a aproximar-se do seu colega de equipa Bastianini.



Volta 8: Martin está a 0.2sec de Viñales - e Marini também está a acompanhar o piloto da Pramac Ducati.



Volta 9: Martin assume a liderança e ganha meio segundo de vantagem!



Volta 10: Viñales perde o 2º lugar para Marini e agora tem que tomar cuidado com Bezzecchi também.



Volta 11: Marini está a aproximar-se de Martin novamente. Nenhum progresso para Bagnaia, que está meio segundo atrás de Bastianini.



Volta 12: Bezzecchi tenta uma manobra contra Viñales na luta pelo 3º lugar, mas não consegue manter a linha. Marini perde novamente após um momento de choque na curva 13, Martin lidera com confiança como resultado.



Última volta: Bezzecchi assume o 3º lugar e garante que ambos os pilotos da VR46 Ducati recebem uma medalha no seu regresso após operações à clavícula. Mas Martin é o homem do momento - quarta vitória de sprint consecutiva e liderança do Campeonato do Mundo!

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rds.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, Ducati, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

Eliminados: Aleix Espargaró e Marc Márquez devido a quedas