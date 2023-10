Jorge Martín (Ducati/1º): "¡La presión es para Pecco!"

El español Jorge Martín ha recortado distancias en el sprint de MotoGP disputado en Mandalika con la Pramac Ducati desde la sexta plaza de la parrilla y se ha colocado líder del Mundial con su siguiente victoria, ya que el campeón del mundo Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati) sólo ha terminado esta vez en octava posición.

"Estoy súper contento", sonreía Martin. "Ha sido una carrera difícil. La salida desde P6 no fue fácil y no tenía la mejor posición. Pero pude adelantar a muchos pilotos y eso en una pista en la que adelantar es difícil. Espero que sea igual el domingo".

"En la primera curva estaba en la tierra, así que ahí no he podido recuperar ninguna posición. Pero luego he podido adelantar a los chicos paso a paso. Me sentía muy bien. De hecho, antes de la carrera pensé que no podría adelantar a Brad, pero luego pude adelantar a todos. Aunque he tenido que controlar un poco el neumático trasero, porque el blando ya es muy blando entonces. Estoy muy orgulloso del trabajo".

Sobre el liderato del Campeonato del Mundo, el madrileño afirma: "Me siento muy bien, ¡es increíble! ¡Es como un sueño! También por eso estamos ahí. Tenemos que seguir atacando, todo lo que venga ahora es bueno. La presión es para Pecco, ¡porque tiene que ganar! Por eso sigo con la misma mentalidad".

El "Martinator" lo tiene claro: "La pista está más limpia. Hoy he hecho los mismos tiempos con el neumático usado que el viernes con los neumáticos nuevos. Es difícil adelantar porque la línea limpia sólo tiene un metro o metro y medio de ancho."

"La presión de los neumáticos seguía dentro de lo permitido, pero cerca del límite. Mi jefe de equipo está haciendo un trabajo increíble. Espero que podamos seguir así".

Sobre la clasificación, dice: "Me caí con el neumático nuevo, casi me caigo en la curva 5 antes de eso. Luego tuve que salir con el neumático duro. P6 era realmente lo máximo desde ese punto de vista".

En Ducati, todos los datos están también a disposición de Martin. Martin revela: "También miro los datos de Pecco. Siempre miro lo que hace con los reglajes. Pero luego tengo que trabajar en mi parte y en mi estilo. No puedo ayudarle. Regalé muchos puntos buenos al principio de la temporada. Este año sigue siendo un proceso de aprendizaje. Espero no volver a cometer esos errores en 2024".

Sobre la situación para la carrera principal larga, Martin dice: "Soy el único que ha trabajado con el neumático medio ya por la mañana. Maverick estaba completamente fuera después de siete u ocho vueltas con el neumático blando. Aquí es donde entra la ventaja del neumático medio, espero poder beneficiarme de estas vueltas el domingo."