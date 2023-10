Jorge Martin (Ducati/1.) : "La pression est sur Pecco" !

Le pilote Pramac-Ducati Jorge Martin est devenu le nouveau leader du championnat du monde grâce à sa victoire au sprint en MotoGP à Mandalika et parle de son approche dans la lutte pour le championnat du monde contre Pecco Bagnaia.

L'Espagnol Jorge Martin s'est emparé de la tête du sprint MotoGP à Mandalika au guidon de sa Pramac-Ducati depuis la 6e place sur la grille de départ. Cette nouvelle victoire lui permet également de prendre la tête du championnat du monde, le champion du monde Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati) n'ayant cette fois-ci terminé que 8e.

"Je suis super heureux", a déclaré Martin, rayonnant. "C'était une course difficile. Le départ depuis la 6e place n'était pas facile et je n'étais pas dans la meilleure position. Mais j'ai pu dépasser de nombreux pilotes, et ce sur une piste où les dépassements sont difficiles. J'espère que cela se reproduira dimanche".

"Dans le premier virage, j'étais sur la terre, donc je n'ai pas pu gagner de positions à cet endroit. Mais ensuite, j'ai pu dépasser les gars pas à pas. Je me sentais super bien. Avant la course, je pensais que je ne pourrais pas dépasser Brad, mais j'ai pu passer tout le monde. Même si j'ai dû contrôler un peu le pneu arrière, car le pneu soft est alors déjà très tendre. Je suis très fier de ce travail".

Concernant la prise de la tête du championnat du monde, le Madrilène déclare : "Ça fait vraiment du bien - c'est incroyable ! C'est comme un rêve ! C'est aussi pour cela que nous sommes là. Nous devons continuer à attaquer, tout ce qui vient maintenant est bon. La pression est sur Pecco, car il doit gagner ! C'est pourquoi je continue avec la même mentalité".

Le "martinator" sait que "la piste est devenue plus propre. Aujourd'hui, j'ai réalisé les mêmes temps avec les pneus usagés que vendredi avec les pneus neufs. C'est difficile de dépasser, car la ligne propre ne fait qu'un mètre ou un mètre et demi de large".

"La pression des pneus était encore dans la fenêtre autorisée, mais proche de la limite. Mon chef d'équipe fait un travail incroyable. J'espère que nous pourrons continuer ainsi".

Concernant les qualifications, il explique : "J'ai chuté avec le pneu neuf, j'avais déjà failli tomber au virage 5 avant cela. Ensuite, j'ai dû sortir avec le pneu dur. De ce point de vue, P6 était vraiment le maximum !"

Chez Ducati, toutes les données sont également disponibles pour Martin. Martin révèle : "Je regarde aussi les données de Pecco. Je regarde toujours ce qu'il fait avec les réglages. Mais je dois ensuite travailler sur ma partie et sur mon style. Je ne peux pas l'aider. J'ai perdu beaucoup de bons points en début de saison. Cette année est toujours un processus d'apprentissage. J'espère ne plus commettre ces erreurs en 2024".

Concernant la situation pour la longue course principale, Martin déclare : "Je suis le seul à avoir travaillé avec les pneus mediums dès le matin. On a vu avec Maverick qu'il était complètement à bout de souffle après sept ou huit tours avec les pneus tendres. C'est dans cette zone que l'avantage du pneu medium apparaît, j'espère pouvoir profiter de ces tours dimanche".