Jorge Martin (Ducati/1°): "La pressione è su Pecco!".

Il pilota del Pramac Ducati Jorge Martin è diventato il nuovo leader del Campionato del Mondo con la sua vittoria in volata a Mandalika e parla del suo approccio alla lotta per il Campionato del Mondo contro Pecco Bagnaia.

Lo spagnolo Jorge Martin ha conquistato la volata della MotoGP a Mandalika con la Pramac Ducati partendo dalla sesta posizione in griglia e conquistando la testa del campionato mondiale con la sua prossima vittoria, mentre il campione del mondo Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati) ha chiuso solo all'ottavo posto questa volta.

"Sono felicissimo", ha commentato Martin. "È stata una gara difficile. La partenza dalla P6 non è stata facile e non avevo la posizione migliore. Ma sono riuscito a superare molti piloti e questo su una pista dove i sorpassi sono difficili. Spero che domenica sarà lo stesso".

"Alla prima curva ero sullo sporco, quindi non sono riuscito a recuperare posizioni. Ma poi sono riuscito a superare i ragazzi passo dopo passo. Mi sentivo molto bene. Prima della gara pensavo che non sarei riuscito a superare Brad, ma poi sono riuscito a passare tutti. Anche se ho dovuto controllare un po' il pneumatico posteriore, perché la gomma morbida è già molto morbida. Sono molto orgoglioso del lavoro svolto".

Sulla conquista della leadership del Campionato del Mondo, il madrileno dice: "È una bella sensazione, è incredibile! È come un sogno! È anche per questo che siamo lì. Dobbiamo continuare ad attaccare, tutto ciò che viene ora è buono. La pressione è su Pecco perché deve vincere! Per questo continuo con la stessa mentalità".

Il "Martinatore" sa: "La pista è diventata più pulita. Oggi con la gomma usata ho fatto gli stessi tempi di venerdì con le gomme nuove. È difficile sorpassare perché la linea pulita è larga solo un metro o un metro e mezzo".

"La pressione degli pneumatici era ancora nella finestra consentita, ma comunque vicina al limite. Il mio capo equipaggio sta facendo un lavoro incredibile. Speriamo di poter continuare così".

Sulle qualifiche, dice: "Sono caduto con la gomma nuova, e prima ancora sono quasi caduto alla curva 5. Poi sono dovuto uscire con la gomma nuova. Poi sono dovuto uscire con la gomma dura. La P6 era davvero il massimo da quel punto di vista!".

In Ducati, tutti i dati sono disponibili anche per Martin. Martin rivela: "Guardo anche i dati di Pecco. Guardo sempre quello che fa con le configurazioni. Ma poi devo lavorare sulla mia parte e sul mio stile. Non posso aiutarlo. All'inizio della stagione ho perso molti punti buoni. Quest'anno è ancora un processo di apprendimento. Spero di non commettere più questi errori nel 2024".

Sulla situazione per la lunga gara principale, Martin dice: "Sono l'unico che ha lavorato con la gomma media già al mattino. Come avete visto con Maverick, era completamente fuori dopo sette o otto giri con la gomma morbida. È qui che si manifesta il vantaggio del pneumatico medio, spero di poter beneficiare di questi giri domenica".