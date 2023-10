Jorge Martin (Ducati/1º): "A pressão está do lado do Pecco!"

O piloto da Pramac Ducati, Jorge Martin, tornou-se o novo líder do Campeonato do Mundo com a sua vitória no sprint de MotoGP em Mandalika e fala sobre a sua abordagem à luta pelo Campeonato do Mundo contra Pecco Bagnaia.

O espanhol Jorge Martin conseguiu uma vitória no sprint de MotoGP em Mandalika com a Pramac Ducati, partindo da 6ª posição da grelha de partida para assumir a liderança do campeonato do mundo com a sua próxima vitória, já que o campeão do mundo Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati) apenas terminou em 8º lugar desta vez.

"Estou super feliz", disse Martin com um sorriso no rosto. "Foi uma corrida difícil. A partida de P6 não foi fácil e não tinha a melhor posição. Mas consegui ultrapassar muitos pilotos e isso numa pista onde as ultrapassagens são difíceis. Espero que o mesmo aconteça no domingo".

"Na primeira curva estava em terra, por isso não consegui ganhar nenhuma posição. Mas depois consegui ultrapassar os outros, passo a passo. Senti-me muito bem. Antes da corrida, pensei que não ia conseguir ultrapassar o Brad, mas depois consegui passar toda a gente. Apesar de ter tido de controlar um pouco o pneu traseiro, porque o pneu macio já é muito macio nessa altura. Estou muito orgulhoso do meu trabalho".

Sobre assumir a liderança do Campeonato do Mundo, o madrileno diz: "É uma sensação muito boa - é incrível! É como um sonho! É também por isso que estamos aqui. Temos de continuar a atacar, tudo o que vem agora é bom. A pressão está do lado do Pecco porque ele tem de ganhar! É por isso que continuo com a mesma mentalidade".

O "Martinador" sabe: "A pista ficou mais limpa. Hoje fiz os mesmos tempos com o pneu usado que fiz na sexta-feira com os pneus novos. É difícil ultrapassar porque a linha limpa tem apenas cerca de um metro ou um metro e meio de largura."

"A pressão dos pneus ainda estava dentro do limite permitido, mas perto do limite. O meu chefe de equipa está a fazer um trabalho incrível. Espero que possamos continuar assim".

Sobre a qualificação, ele diz: "Eu bati com o pneu novo, quase bati na curva 5 antes disso. Depois tive de sair com o pneu duro. P6 foi realmente o máximo desse ponto de vista!"

Na Ducati, todos os dados também estão disponíveis para Martin ver. Martin revela: "Também olho para os dados do Pecco. Estou sempre a ver o que ele faz com as configurações. Mas depois tenho de trabalhar na minha parte e no meu estilo. Não o posso ajudar. No início da época, perdi muitos pontos bons. Este ano ainda é um processo de aprendizagem. Espero não voltar a cometer esses erros em 2024".

Sobre a situação para a longa corrida principal, Martin diz: "Sou o único que trabalhou com o pneu médio já de manhã. Viram com o Maverick, ele estava completamente fora depois de sete ou oito voltas com o pneu macio. É aqui que entra a vantagem do pneu médio, espero poder beneficiar destas voltas no domingo."