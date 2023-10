Fabio Quartararo (Yamaha/5º): "Una categoría totalmente diferente".

Fabio Quartararo ha realizado una buena salida desde la 4ª posición de la parrilla y se ha colocado inicialmente en 3ª posición. "La salida ha sido buena, especialmente la maniobra de frenada antes de la curva 1, pero después es difícil seguir el ritmo de los demás. Especialmente en aceleración tenemos bastantes dificultades", ha registrado, no por primera vez, el piloto oficial de Yamaha.

Como el Mandalika International Street Circuit de Lombok apenas se utiliza, está sucio fuera de la línea de carrera, lo que dificulta las maniobras de adelantamiento. Pero eso no ayuda, dijo el francés de 24 años. "No, no ayuda en mi caso, se puede ver claramente dónde me adelantaron Marco [Bezzecchi] y Jorge [Martin]: a la salida de la última curva y en la curva 1, en la curva 10... Fue realmente frustrante ver la forma en que pueden adelantarme. Intenté luchar un poco con Jorge. Pero él era claramente más rápido y me pasó por el interior en la curva 12. Luego intenté seguirle, pero estaba en una categoría completamente diferente", se refirió al ganador del sprint y nuevo líder del Mundial.

"El Diablo" tampoco fue rival para los pilotos del Mooney VR46 Luca Marini (pole y 2º) y Marco Bezzecchi (3º), a pesar de que ambos reaparecían tras fracturarse la clavícula (Marini en el sprint de la India hace tres semanas, "Bez" hace sólo una semana en los entrenamientos en el Ranch). "Es bastante chocante, sobre todo en el caso de Marco. Luca tenía un poco más de tiempo, pero ha sido una carrera superbuena para estos dos pilotos", les rindió homenaje Quartararo.

Hace año y medio, el Campeón del Mundo de 2021 logró la pole en Mandalika y terminó segundo en el podio de la carrera bajo la lluvia. ¿Tiene más posibilidades en la carrera de mañana que en el sprint? "Depende de la elección de neumáticos", reflexiona Fabio. "Creo que el blando ha sido bastante crítico, desde mi punto de vista y también por seguridad. Había burbujas en muchos neumáticos. Así que no parece fácil correr toda la carrera con ellos. No sé cuál será el neumático de carrera. No va a ser fácil".

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 29 de 40 carreras:

1. Martin, 328 puntos. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 502 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 273. 3º Aprilia 246. 4º Honda 142. 5º Yamaha 136.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.