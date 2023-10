Fabio Quartararo (Yamaha/5e) : "Une toute autre catégorie".

Fabio Quartararo est bien parti de la quatrième place sur la grille de départ et s'est d'abord classé troisième. "Le départ était bon, surtout le freinage avant le virage 1, mais ensuite il est difficile de suivre le rythme des autres. C'est surtout dans l'accélération que nous avons des difficultés assez importantes", a constaté le pilote officiel Yamaha, et ce n'est pas la première fois.

Comme le Mandalika International Street Circuit de Lombok est peu utilisé, il est sale en dehors de la ligne idéale, ce qui rend les dépassements difficiles. Mais cela n'aide pas, selon le Français de 24 ans. "Non, ça n'aide pas dans mon cas, on peut clairement voir où Marco [Bezzecchi] et Jorge [Martin] m'ont dépassé - à la sortie du dernier virage et dans le virage 1, dans le virage 10... C'était vraiment frustrant de voir de quelle manière ils pouvaient me dépasser. J'ai essayé de me battre un peu avec Jorge. Mais il était clairement plus rapide et il est passé à l'intérieur au virage 12. J'ai alors essayé de le suivre, mais il était dans une toute autre catégorie", a-t-il déclaré en faisant référence au vainqueur du sprint et nouveau leader du championnat du monde.

"El Diablo" n'a pas non plus pu rivaliser avec les pilotes Mooney-VR46 Luca Marini (pole position et deuxième place) et Marco Bezzecchi (troisième), bien que les deux fassent leur retour après des fractures de la clavicule (Marini lors du sprint en Inde il y a trois semaines, "Bez" il y a seulement une semaine lors de l'entraînement au ranch). "C'est assez choquant, surtout dans le cas de Marco. Luca a eu un peu plus de temps, mais c'était une super bonne course pour ces deux pilotes", a déclaré Quartararo en leur rendant hommage.

Il y a un an et demi, le champion du monde 2021 avait lui-même décroché la pole position à Mandalika et était monté sur la deuxième marche du podium lors de la course sous la pluie. Peut-il faire mieux que le sprint lors de la course du GP de demain sur la distance complète ? "Cela dépendra du choix des pneus", se demande Fabio. "Je pense que le soft était assez critique, de mon point de vue, pour la sécurité aussi. Il y avait des bulles sur de nombreux pneus. Il ne semble donc pas facile de rouler toute la course avec. Je ne sais pas quel sera le pneu de course. Ce ne sera pas facile".

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 29 courses sur 40 :

1. Martin, 328 points. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 502 points (champion du monde). 2. KTM 273. 3. Aprilia 246. 4. Honda 142. 5. Yamaha 136.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.