Fabio Quartararo (Yamaha/5°): "Una categoria completamente diversa".

La speranza della Yamaha Fabio Quartararo ha potuto sperare solo per poco in una medaglia in volata sabato al GP d'Indonesia. È stato impotente di fronte agli incalzanti piloti Ducati.

Fabio Quartararo ha fatto una buona partenza dal quarto posto in griglia e inizialmente si è schierato al terzo posto. "La partenza è stata buona, soprattutto la manovra di frenata prima della curva 1, ma dopo è difficile tenere il ritmo degli altri. Soprattutto in accelerazione abbiamo molte difficoltà", ha dichiarato il pilota della Yamaha, non per la prima volta.

Poiché il Mandalika International Street Circuit di Lombok è poco utilizzato, è sporco fuori dalla linea di gara, il che rende difficili le manovre di sorpasso. Ma questo non aiuta, ha detto il 24enne francese. "No, nel mio caso non aiuta, si può vedere chiaramente dove Marco [Bezzecchi] e Jorge [Martin] mi hanno superato - all'uscita dell'ultima curva, alla curva 1, alla curva 10... È stato davvero frustrante vedere come riescono a superarmi. Ho cercato di lottare un po' con Jorge. Ma lui era nettamente più veloce e mi ha passato all'interno alla curva 12. Ho cercato di seguirlo, ma non è riuscito a passare. Ho provato a seguirlo, ma era di una categoria completamente diversa", ha detto riferendosi al vincitore dello sprint e nuovo leader del Campionato del Mondo.

"El Diablo" non è stato all'altezza nemmeno dei piloti Mooney VR46 Luca Marini (pole position e secondo posto) e Marco Bezzecchi (terzo), nonostante entrambi fossero al rientro dopo la rottura della clavicola (Marini nello sprint in India tre settimane fa, "Bez" solo una settimana fa nelle prove al Ranch). "È abbastanza scioccante, soprattutto nel caso di Marco. Luca ha avuto un po' più di tempo, ma è stata una gara molto bella per questi due corridori", li ha omaggiati Quartararo.

Un anno e mezzo fa, il campione del mondo 2021 era in pole position a Mandalika ed è salito sul secondo gradino del podio nella gara di pioggia. È più facile per lui affrontare il GP di domani sulla distanza completa che lo sprint? "Dipende dalla scelta degli pneumatici", ha riflettuto Fabio. "Penso che la morbida sia stata abbastanza critica, dal mio punto di vista anche per la sicurezza. C'erano bolle su molti pneumatici. Quindi non sembra facile correre tutta la gara con queste gomme. Non so quale sarà la gomma da gara. Non sarà facile".

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2.720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 29 gare su 40:

1° Martin, 328 punti. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Márquez 64. 16. Márquez 67. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 502 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 273. 3° Aprilia 246. 4° Honda 142. 5° Yamaha 136.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.