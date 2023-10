Fabio Quartararo (Yamaha/5º): "Categoria totalmente diferente".

Fabio Quartararo fez um bom arranque a partir do 4º lugar da grelha de partida e alinhou inicialmente no 3º lugar. "O arranque foi bom, especialmente a manobra de travagem antes da curva 1, mas depois disso é difícil acompanhar o ritmo dos outros. Especialmente na aceleração temos muitas dificuldades", registou o piloto da Yamaha de fábrica, não pela primeira vez.

Uma vez que o Mandalika International Street Circuit em Lombok é pouco utilizado, está sujo fora da linha de corrida, o que dificulta as manobras de ultrapassagem. Mas isso não ajuda, disse o francês de 24 anos. "Não, não ajuda no meu caso, dá para ver claramente onde o Marco [Bezzecchi] e o Jorge [Martin] me ultrapassaram - à saída da última curva e na curva 1, na curva 10... Foi realmente frustrante ver a forma como eles me conseguem ultrapassar. Tentei lutar um pouco com o Jorge. Mas ele estava claramente mais rápido e passou por dentro na curva 12. Depois tentei segui-lo, mas ele estava numa categoria completamente diferente", referiu-se ao vencedor do sprint e novo líder do Campeonato do Mundo.

"El Diablo" também não foi páreo para os pilotos do Mooney VR46, Luca Marini (pole position e 2º) e Marco Bezzecchi (3º), apesar de ambos estarem a regressar após terem partido a clavícula (Marini no sprint da Índia há três semanas, "Bez" há apenas uma semana nos treinos no Rancho). "É muito chocante, especialmente no caso do Marco. O Luca teve um pouco mais de tempo, mas foi uma corrida muito boa para estes dois pilotos", declarou Quartararo.

Há um ano e meio, o Campeão do Mundo de 2021 estava na pole em Mandalika e terminou no segundo lugar do pódio na corrida com chuva. Será que ele tem mais hipóteses na corrida de amanhã do que no sprint? "Depende da escolha dos pneus", disse Fabio. "Penso que o pneu macio foi bastante crítico, do meu ponto de vista e também para a segurança. Havia bolhas em muitos pneus. Por isso, não me parece fácil fazer a corrida toda com eles. Não sei qual será o pneu de corrida. Não vai ser fácil".

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 29 das 40 corridas:

1º Martin, 328 pontos. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 502 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 273. 3º Aprilia 246. 4º Honda 142. 5º Yamaha 136.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.