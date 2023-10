Maverick Viñales (Aprilia/4º): De repente sin agarre

Desde que encontró un nuevo hogar en Aprilia, el español, antes tan enfadado a menudo, ha tragado tiza antes de hacer públicas sus declaraciones. "Estoy muy orgulloso de mi equipo. Sin embargo, es obvio que todavía tenemos que mejorar un poco en nuestro rendimiento", fue su primer comentario tras la carrera al sprint.

Así, Viñales ocultó la que probablemente haya sido la decepción más amarga del año hasta el momento. Tras una salida perfecta, se había colocado en cabeza, había hecho los primeros metros entre él y sus perseguidores en un abrir y cerrar de ojos y había ido dando vueltas de forma continua e impecable, mientras por detrás se formaba un barullo en el pelotón. Su ventaja era de un segundo, su primera victoria al sprint parecía al alcance de la mano.

Pero, de repente, Jorge Martín, que avanzaba a la velocidad del rayo, le estaba pisando los talones. La decidida maniobra de adelantamiento de su compatriota en la novena vuelta fue sólo el preludio de una nueva ignominia, ya que ahora Luca Marini y Marco Bezzecchi también se colocaban en posición. A pesar de que los dos pilotos del VR46 Ducati acababan de ser operados de fractura de clavícula, Viñales fue víctima una vez más, perdiendo el segundo puesto en la décima vuelta y la última plaza del podio en la última vuelta del sprint.

"A falta de seis vueltas, de repente el neumático trasero estaba al límite", detalló finalmente Viñales. "No había nada que pudiera haber hecho. No tenía ninguna posibilidad de luchar".

Se apresuró a añadir que no creía que el neumático fuera el culpable de su desgracia. "No tiene nada que ver con el neumático, sino con nuestra moto. Tenemos que averiguar qué ha pasado ahí y prepararnos aún mejor para mañana". "Al principio de la carrera mis sensaciones con la moto eran fantásticas. He pilotado de forma conservadora, he mantenido las dos ruedas en pista y aún así he conseguido acumular una ventaja de un segundo. Luego, de repente, perdí todo el agarre".

Y de nuevo hizo todo lo posible por no criticar. "No hay nada de lo que quejarse. Hemos liderado la carrera, hemos luchado, ahora seguimos adelante y nos concentramos en la siguiente tarea. Por eso dije antes que estoy orgulloso de mi equipo".

A la pregunta de cómo sobreviviría a la distancia de la carrera principal del domingo después de este colapso, por supuesto no pudo responder. "Ya seis vueltas antes del final se había ido el agarre, así que muy pronto. Eso no ha ocurrido nunca este fin de semana", reflexionó. "En la carrera principal quiero probar el compuesto medio. Después de todo, es obvio que el neumático blando no ha durado".

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 29 de 40 carreras:

1. Martin, 328 puntos. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 502 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 273. 3º Aprilia 246. 4º Honda 142. 5º Yamaha 136.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.