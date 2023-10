Maverick Viñales (Aprilia/4.) : Soudain sans adhérence

Pendant huit tours, Maverick Viñales a mené de main de maître la course de sprint du Grand Prix d'Indonésie. Mais le pneu arrière tendre de son Aprilia a fini par lâcher et le pilote de 28 ans a été relégué à la quatrième place, sans pouvoir se défendre.

Depuis qu'il a trouvé un nouveau foyer chez Aprilia, l'Espagnol, autrefois souvent si colérique, avale de la craie avant de faire ses déclarations en public. "Je suis vraiment fier de mon équipe. Cependant, il est évident que nous devons encore améliorer un peu notre performance", a été son premier commentaire après la course de sprint.

Viñales a ainsi caché ce qui est sans doute sa plus amère déception de l'année jusqu'à présent. Après un départ parfait, il a pris la tête de la course, a fait les premiers mètres entre lui et ses poursuivants en un rien de temps et a bouclé ses tours de manière continue et sans erreur, alors que derrière lui, le peloton était en pleine effervescence. Il avait jusqu'à une seconde d'avance et sa première victoire au sprint semblait à portée de main.

Mais soudain, Jorge Martín, qui remontait à toute vitesse, l'a pris à la gorge. La manœuvre de dépassement déterminée de son compatriote au neuvième tour n'était que le prélude à une nouvelle humiliation, car Luca Marini et Marco Bezzecchi se sont également mis en position. Malgré les fractures de la clavicule fraîchement opérées des deux pilotes VR46-Ducati, Viñales a de nouveau été victime, perdant la deuxième place au dixième tour et la dernière place sur le podium dans le dernier tour du sprint.

"À six tours de la fin, le pneu arrière s'est brusquement arrêté", a finalement expliqué Viñales en détail. "Je n'ai rien pu faire. Je n'avais aucune chance de résister".

Il s'est empressé d'ajouter qu'il ne pensait pas que le pneu était responsable de cette mésaventure. "Cela n'a rien à voir avec le pneu, mais plutôt avec notre moto. Nous devons comprendre ce qui s'est passé et nous préparer encore mieux pour demain", a-t-il déclaré. "En début de course, mon feeling avec la moto était fantastique. J'ai roulé de manière conservatrice, j'ai gardé les deux roues dans la trajectoire et j'ai quand même réussi à prendre une seconde d'avance. Puis j'ai brusquement perdu toute adhérence".

Une fois encore, il s'est efforcé de son mieux de ne pas critiquer. "Il n'y a pas de quoi se plaindre. Nous avons mené la course, nous nous sommes battus, maintenant nous tournons la page et nous nous concentrons sur la prochaine tâche. C'est pourquoi j'ai déjà dit auparavant : je suis fier de mon équipe".

Il n'était évidemment pas en mesure de répondre à la question de savoir comment il tiendrait la distance de la course principale du dimanche après cette chute. "Six tours avant la fin, il n'y avait déjà plus d'adhérence, donc très tôt. Cela ne s'est encore jamais produit ce week-end", ruminait-il. "Pour la course principale, je veux essayer le mélange moyen. Il est en effet évident que le pneu tendre n'a pas tenu !"

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 29 courses sur 40 :

1. Martin, 328 points. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 502 points (champion du monde). 2. KTM 273. 3. Aprilia 246. 4. Honda 142. 5. Yamaha 136.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.