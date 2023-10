Maverick Viñales (Aprilia/4°): Improvvisamente senza grip

Per otto giri, Maverick Viñales ha condotto la gara sprint del Gran Premio d'Indonesia in modo dominante. Poi la gomma posteriore morbida della sua Aprilia si è esaurita e il 28enne è scivolato al quarto posto, inerme.

Da quando ha trovato una nuova casa in Aprilia, lo spagnolo, un tempo spesso arrabbiato, ha ingoiato il gesso prima di rendere pubbliche le sue dichiarazioni. "Sono davvero orgoglioso della mia squadra. Tuttavia, è ovvio che dobbiamo ancora migliorare un po' le nostre prestazioni", è stato il suo primo commento dopo la gara sprint.

Così Viñales ha nascosto quella che probabilmente è stata la delusione più cocente dell'anno fino a quel momento. Dopo una partenza perfetta, aveva preso la testa della corsa, aveva messo i primi metri tra sé e i suoi inseguitori in un batter d'occhio e aveva fatto un giro continuo e impeccabile, mentre alle sue spalle si scatenava il finimondo. Il suo vantaggio era salito a un secondo, la sua prima vittoria in volata sembrava a portata di mano.

Ma all'improvviso Jorge Martín, che stava risalendo alla velocità della luce, gli stava col fiato sul collo. La decisa manovra di sorpasso del suo connazionale al nono giro è stata solo il preludio di un'ulteriore ignominia, perché ora anche Luca Marini e Marco Bezzecchi si stavano posizionando. Nonostante entrambi i piloti VR46 Ducati avessero la clavicola rotta da poco, Viñales è stato nuovamente vittima, perdendo il secondo posto al decimo giro e l'ultimo gradino del podio all'ultimo giro della volata.

"A sei giri dalla fine, improvvisamente la gomma posteriore era alla fine", ha raccontato infine Viñales. "Non avrei potuto fare nulla. Non avevo alcuna possibilità di reagire".

Non pensa che la colpa della sofferenza sia dello pneumatico, si è affrettato ad aggiungere. "Non ha nulla a che fare con lo pneumatico, ma piuttosto con la nostra moto. Dobbiamo scoprire cosa è successo lì e prepararci ancora meglio per domani", ha detto. "All'inizio della gara il mio feeling con la moto era fantastico. Ho guidato in modo conservativo, ho tenuto entrambe le ruote in pista e sono riuscito a guadagnare un secondo di vantaggio. Poi, improvvisamente, ho perso tutta l'aderenza".

E ancora una volta ha fatto del suo meglio per non criticare. "Non c'è nulla di cui lamentarsi. Abbiamo condotto la gara, abbiamo combattuto, ora andiamo avanti e ci concentriamo sul prossimo compito. Per questo ho già detto che sono orgoglioso della mia squadra".

Alla domanda su come sarebbe sopravvissuto alla distanza della gara principale di domenica dopo questo crollo, non è stato ovviamente in grado di rispondere. "Già a sei giri dalla fine l'aderenza era sparita, quindi molto presto. Non è mai successo in questo fine settimana", ha commentato. "Nella gara principale voglio provare la mescola media. Dopo tutto, è ovvio che la gomma morbida non è durata!".

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 29 gare su 40:

1° Martin, 328 punti. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Márquez 64. 16. Márquez 67. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 502 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 273. 3° Aprilia 246. 4° Honda 142. 5° Yamaha 136.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.