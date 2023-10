Maverick Viñales (Aprilia/4º): De repente, sem aderência

Desde que encontrou uma nova casa na Aprilia, o espanhol, anteriormente tão zangado, tem engolido giz antes de vir a público com as suas declarações. "Estou muito orgulhoso da minha equipa. No entanto, é óbvio que ainda temos de melhorar um pouco o nosso desempenho", foi o seu primeiro comentário após a corrida de sprint.

Viñales escondeu assim aquela que foi provavelmente a maior desilusão do ano até à data. Depois de um arranque perfeito, ele assumiu a liderança, colocou os primeiros metros entre si e os seus perseguidores num instante e fez as suas voltas de forma contínua e sem falhas, enquanto atrás de si se gerava uma confusão no terreno. A sua vantagem é de um segundo, a sua primeira vitória ao sprint parece estar ao alcance.

Mas, de repente, Jorge Martín, que estava a subir à velocidade da luz, estava a respirar no seu pescoço. A manobra de ultrapassagem determinada do seu compatriota na nona volta foi apenas o prelúdio de mais uma ignomínia, pois agora Luca Marini e Marco Bezzecchi também estavam a ganhar posição. Apesar de ambos os pilotos da VR46 Ducati terem fracturado as clavículas recentemente operadas, Viñales foi novamente vítima, perdendo o segundo lugar na décima volta e o último lugar do pódio na última volta do sprint.

"A seis voltas do fim, de repente o pneu traseiro estava no fim", contou Viñales em pormenor. "Não havia nada que eu pudesse fazer. Não tive hipótese de lutar".

Ele não acha que o pneu foi o culpado pela desgraça, apressou-se a acrescentar. "Não tem nada a ver com o pneu, mas sim com a nossa mota. Temos de descobrir o que se passou e prepararmo-nos ainda melhor para amanhã", afirmou. "No início da corrida, a minha sensação com a mota era fantástica. Rodei de forma conservadora, mantive as duas rodas na pista e ainda consegui ganhar um segundo de vantagem. Depois, de repente, perdi toda a aderência".

E mais uma vez ele tentou o seu melhor para não criticar. "Não há nada a reclamar. Liderámos a corrida, lutámos, agora seguimos em frente e concentramo-nos na próxima tarefa. É por isso que já disse antes que estou orgulhoso da minha equipa."

A pergunta sobre como sobreviveria à distância da corrida principal no domingo, depois deste colapso, não teve resposta. "A seis voltas do final, a aderência já tinha desaparecido, muito cedo. Isso nunca tinha acontecido este fim de semana", disse. "Na corrida principal, quero experimentar o composto médio. Afinal de contas, é óbvio que o pneu macio não durou muito!"

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 29 das 40 corridas:

1º Martin, 328 pontos. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 502 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 273. 3º Aprilia 246. 4º Honda 142. 5º Yamaha 136.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.