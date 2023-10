Aleix Espargaró exculpa a Binder: "Hay que conocer el riesgo".

Por detrás del convaleciente Luca Marini (Mooney VR46 Ducati), los ases de Aprilia Maverick Viñales y Aleix Espargaró se han clasificado 2º y 3º en la parrilla y, por tanto, en primera línea. Mientras que Viñales tomó el liderato en la carrera sprint del sábado por la tarde tras la salida y lo mantuvo hasta la vuelta 9, Aleix sólo remontó desde la primera vuelta en sexta posición. En la segunda vuelta, el catalán atacó al piloto del Red Bull KTM Brad Binder, colándose por el interior del sudafricano en la frenada y dejándolo atrás.



Ambos lograron levantar sus motos: mientras Binder terminó la carrera en última posición, Espargaró se retiró en la octava de las 13 vueltas.

"Me sentí muy fuerte y fui extremadamente rápido", describió Aleix sus primeros kilómetros al sprint. "He visto que Maverick y Jorge Martín se escapaban por delante y no quería perder demasiado, podría haber luchado por la victoria. Así que intenté adelantar y cometí un error. No tenía espacio y he tenido que frenar fuera de la trazada, donde la pista está sucia. Lo siento mucho por Brad y por todos en KTM. Intenté evitar la caída pero mi rueda delantera se bloqueó por un momento y se me escapó".

Como sólo hay unas pocas carreras al año en el Pertamina Mandalika International Street Circuit, en la isla de Lombok, existe el problema cada vez que a los pilotos sólo se les presenta una estrecha línea ideal, junto a la cual es como estar sobre hielo negro en el peor de los casos.

"No quiero utilizar eso como excusa", subrayó Espargaró. "No es culpa de Brad que esté sucio ahí, eso fue culpa mía. Pero tenemos que adelantar, y sólo hay una línea. Así que hay un riesgo, que conocemos. Pero es tan fácil chocar, que me ha sorprendido. Frené bien y fui unos 10 km/h más lento que en la vuelta siguiente. Pero nada de eso cuenta. En cuanto te sales un poco de la línea de carrera, corres el riesgo de caerte".

El quinto clasificado del Mundial está convencido de que puede luchar por la victoria en el Gran Premio del domingo. Porque Espargaró no sólo tiene ritmo para hacerlo, sino que además la Aprilia RS-GP es suave con el neumático trasero a casi 60 grados centígrados de temperatura del asfalto.

"Pero para eso necesito una buena salida", sabe el piloto de 34 años. "En el sprint tuve problemas con el embrague y por eso perdí algunas posiciones. Después debería haber sido más paciente. Maverick ha salido mejor, así que sin duda puedo mejorar. Creo que puedo ponerme en cabeza y tirar".

Elsprint fue ganado por Jorge Martín por delante de sus compañeros de Ducati Marini y Marco Bezzecchi; Viñales, que lideró durante más de la mitad de la carrera, cayó a la cuarta posición debido a una pérdida de adherencia trasera.

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 29 de 40 carreras:

1. Martin, 328 puntos. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 502 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 273. 3º Aprilia 246. 4º Honda 142. 5º Yamaha 136.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.