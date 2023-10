Aleix Espargaro a balayé Binder : "Connaître les risques".

Derrière le convalescent Luca Marini (Mooney VR46 Ducati), les as de l'Aprilia Maverick Vinales et Aleix Espargaro se sont qualifiés pour les deuxième et troisième places sur la grille de départ et donc pour la première ligne. Alors que Vinales a pris la tête de la course de sprint du samedi après-midi après le départ et l'a conservée jusqu'au neuvième tour, Aleix n'est revenu du premier tour qu'en sixième position. Dans le deuxième tour, le Catalan a attaqué le pilote Red Bull KTM Brad Binder, a glissé à l'intérieur du Sud-Africain au moment de freiner et l'a dégagé.



Les deux ont pu ramasser leurs machines : alors que Binder a terminé la course en dernière position, Espargaro a abandonné au huitième des 13 tours.

"Je me sentais très fort et j'étais extrêmement rapide", a décrit Aleix à propos de ses premiers kilomètres au sprint. "J'ai vu que Maverick et Jorge Martin s'éloignaient en tête et je ne voulais pas trop perdre - j'aurais pu me battre pour la victoire. J'ai donc essayé de doubler et j'ai fait une erreur. Je n'avais pas de place et j'ai dû freiner à côté de la ligne idéale, là où la piste est sale. Je suis vraiment désolé pour Brad et pour tout le monde chez KTM. J'ai essayé d'éviter la chute, mais ma roue avant s'est brièvement bloquée et elle a glissé".

Comme il n'y a que peu de courses par an sur le Pertamina Mandalika International Street Circuit sur l'île de Lombok, le problème est à chaque fois que les pilotes ne disposent que d'une ligne idéale étroite, à côté de laquelle, dans le pire des cas, c'est comme sur du verglas.

"Je ne veux pas m'en servir comme excuse", a souligné Espargaro. "Ce n'est pas la faute de Brad si c'est sale à cet endroit, c'est ma faute. Mais nous devons dépasser - et il n'y a qu'une seule ligne. Il y a donc un risque que nous connaissons. Mais on tombe si facilement, cela m'a surpris. J'ai bien freiné et j'étais environ 10 km/h plus lent que dans le tour suivant. Mais tout cela ne compte pas. Dès que tu t'écartes un peu de la ligne idéale, tu es en danger de chute".

Le cinquième du championnat du monde est convaincu qu'il peut se battre pour la victoire lors du Grand Prix de dimanche. Car Espargaro n'a pas seulement le rythme nécessaire pour cela, l'Aprilia RS-GP se comporte aussi en douceur avec le pneu arrière par une température d'asphalte de près de 60 degrés Celsius.

"Mais pour cela, j'ai besoin d'un bon départ", sait le pilote de 34 ans. "J'ai eu des problèmes d'embrayage au sprint, ce qui m'a fait perdre quelques positions. J'aurais dû être plus patient par la suite. Maverick a pris un meilleur départ, je peux donc certainement m'améliorer. Je pense que je peux prendre la tête et me détacher".

Le sprint a été remporté par Jorge Martin devant ses collègues Ducati Marini et Marco Bezzecchi ; Vinales, qui a mené plus de la moitié de la course, a été relégué à la quatrième place en raison d'une perte d'adhérence de sa roue arrière.

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 29 courses sur 40 :

1. Martin, 328 points. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 502 points (champion du monde). 2. KTM 273. 3. Aprilia 246. 4. Honda 142. 5. Yamaha 136.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.