Aleix Espargaro ha scagionato Binder: "Conoscere il rischio".

Partendo dalla prima fila della griglia, il pilota ufficiale Aprilia Aleix Espargaro aveva grandi ambizioni per la gara sprint della MotoGP a Mandalika. Ma tutto è andato storto per lo spagnolo fin dall'inizio.

Dietro al convalescente Luca Marini (Mooney VR46 Ducati), gli assi dell'Aprilia Maverick Vinales e Aleix Espargaro si sono qualificati per il 2° e 3° posto in griglia e quindi per la prima fila. Mentre Vinales ha preso il comando della gara sprint di sabato pomeriggio dopo la partenza e l'ha mantenuto fino al 9° giro, Aleix è rientrato dal primo giro solo in sesta posizione. Al secondo giro, il catalano ha attaccato il pilota Red Bull KTM Brad Binder, infilandosi all'interno del sudafricano in frenata e superandolo.



Entrambi sono riusciti a riprendere le loro moto: mentre Binder ha terminato la gara in ultima posizione, Espargaro si è ritirato all'ottavo di 13 giri.

"Mi sentivo molto forte ed ero estremamente veloce", ha descritto Aleix i suoi primi chilometri in volata. "Ho visto Maverick e Jorge Martin allontanarsi in testa e non volevo perdere troppo: avrei potuto lottare per la vittoria. Così ho tentato il sorpasso e ho commesso un errore. Non avevo spazio e ho dovuto frenare fuori dalla linea di gara, dove la pista è sporca. Mi dispiace molto per Brad e per tutti quelli della KTM. Ho cercato di evitare la caduta, ma la mia ruota anteriore si è bloccata per un attimo ed è scivolata via".

Poiché sul Pertamina Mandalika International Street Circuit, sull'isola di Lombok, si disputano solo poche gare all'anno, ogni volta si presenta il problema che i piloti si trovano di fronte a una stretta linea ideale, accanto alla quale, nei casi peggiori, è come trovarsi sul ghiaccio nero.

"Non voglio usarlo come scusa", ha sottolineato Espargaro. "Non è colpa di Brad se lì è sporco, è stata colpa mia. Ma dobbiamo sorpassare - e c'è solo una linea. Quindi c'è un rischio, e lo sappiamo. Ma è così facile cadere, questo mi ha sorpreso. Ho frenato bene ed ero più lento di circa 10 km/h rispetto al giro successivo. Ma tutto questo non conta. Non appena si esce un po' dalla linea di gara, si rischia di cadere".

Il quinto pilota del Campionato del Mondo è convinto di poter lottare per la vittoria nel Gran Premio di domenica. Perché Espargaro non solo ha il passo per farlo, ma l'Aprilia RS-GP è anche delicata con il pneumatico posteriore a quasi 60 gradi di temperatura dell'asfalto.

"Ma per questo ho bisogno di una buona partenza", sa il 34enne. "Nello sprint ho avuto problemi con la frizione e quindi ho perso alcune posizioni. Poi avrei dovuto essere più paziente. Maverick è partito meglio, quindi posso sicuramente migliorare. Penso di poter prendere il comando e andare via".

Lavolata è stata vinta da Jorge Martin davanti ai compagni della Ducati Marini e Marco Bezzecchi; Vinales, in testa per più di metà gara, è sceso al quarto posto a causa di una perdita di aderenza al posteriore.

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 29 gare su 40:

1° Martin, 328 punti. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Márquez 64. 16. Márquez 67. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 502 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 273. 3° Aprilia 246. 4° Honda 142. 5° Yamaha 136.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.