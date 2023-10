Aleix Espargaro esclareceu Binder: "Conhece o risco".

Atrás do convalescente Luca Marini (Mooney VR46 Ducati), os ases da Aprilia Maverick Vinales e Aleix Espargaro qualificaram-se para o 2º e 3º lugar da grelha e, portanto, para a primeira linha. Enquanto Vinales assumiu a liderança da corrida de sprint na tarde de sábado após a partida e manteve-a até à nona volta, Aleix apenas regressou da primeira volta em sexto lugar. Na segunda volta, o catalão atacou o piloto da Red Bull KTM Brad Binder, passando por dentro do sul-africano na travagem e ultrapassando-o.



Ambos conseguiram recuperar as suas motos: enquanto Binder terminou a corrida no último lugar, Espargaro retirou-se na oitava das 13 voltas.

"Senti-me muito forte e fui extremamente rápido", descreveu Aleix os seus primeiros quilómetros no sprint. "Vi o Maverick e o Jorge Martin a afastarem-se na frente e não queria perder muito - podia ter lutado pela vitória. Por isso, tentei ultrapassar e cometi um erro. Não tinha espaço e tive de travar fora da linha de corrida, onde a pista está suja. Tenho muita pena do Brad e de toda a gente na KTM. Tentei evitar o acidente, mas a minha roda dianteira bloqueou por um momento e escapou-me."

Devido ao facto de haver apenas algumas corridas por ano no Circuito Internacional de Rua Pertamina Mandalika, na ilha de Lombok, existe sempre o problema de os pilotos serem confrontados apenas com uma linha ideal estreita, junto à qual, nos piores casos, é como estar sobre gelo negro.

"Não quero usar isso como desculpa", enfatizou Espargaro. "Não é culpa do Brad que a pista esteja suja, a culpa foi minha. Mas temos de ultrapassar - e só há uma linha. Portanto, há um risco envolvido, que nós sabemos. Mas é tão fácil bater, isso surpreendeu-me. Travei bem e estava cerca de 10 km/h mais lento do que na volta seguinte. Mas nada disso conta. Assim que se sai um pouco da linha de corrida, corre-se o risco de cair."

O quinto classificado do Campeonato do Mundo está convencido de que pode lutar pela vitória no Grande Prémio de domingo. Porque Espargaro não só tem o ritmo para o fazer, como a Aprilia RS-GP também é suave com o pneu traseiro a quase 60 graus Celsius de temperatura no asfalto.

"Mas para isso preciso de um bom arranque", sabe o piloto de 34 anos. "No sprint tive problemas com a embraiagem e por isso perdi algumas posições. Depois, devia ter sido mais paciente. O Maverick começou melhor, por isso posso certamente melhorar. Acho que posso assumir a liderança e afastar-me".

O sprint foi ganho por Jorge Martin à frente dos outros pilotos da Ducati, Marini e Marco Bezzecchi; Vinales, que liderou durante mais de metade da corrida, caiu para quarto devido a uma perda de aderência traseira.

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 29 das 40 corridas:

1º Martin, 328 pontos. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 502 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 273. 3º Aprilia 246. 4º Honda 142. 5º Yamaha 136.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.