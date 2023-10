Marc Márquez (Honda): "Para mí, Jorge es el favorito para el Mundial".

Marc Márquez ha vuelto a querer sacar mucho más de la coja Honda RC213V que hay en este box en la carrera sprint a 13 vueltas disputada hoy en Mandalika - y como resultado se ha caído tres veces en poco más de cuatro horas. En el sprint ni siquiera completó la primera vuelta, y como sólo se premia con puntos a los 9 primeros, Honda se fue una vez más con las manos completamente vacías.

Uno no quiere ni imaginarse los desastrosos resultados que obtendrá Honda en 2024, cuando sólo pilotos como Joan Mir (hoy a 24,894 segundos, es decir, casi dos segundos por vuelta), Johann Zarco (cuyas fluctuaciones de forma continúan tan a menudo como en el pasado), Taka Nakagami (en su sexta temporada de MotoGP aún completamente sin subir al podio) rodarán en círculos con el caracol japonés.

Pero Marc Márquez ha probado hoy el humor negro tras la vergonzosa exhibición del sábado. "¿Qué ha pasado? Terminé la carrera demasiado pronto. Demasiado pronto", dijo el piloto oficial de Repsol Honda, con una sonrisa irónica. "Uno de mis puntos fuertes son siempre las primeras vueltas de carrera. Las estadísticas demuestran que este estilo de pilotaje ha dado sus frutos muy a menudo. Pero cuando arriesgas así, a veces puede ocurrir una caída". Esta ha sido la primera carrera al sprint en la que me he caído muy pronto".

"Sí, entré en la curva 11 demasiado rápido. Antes había hecho una maniobra de adelantamiento con Aleix en la curva 10. Me he pasado un poco en el punto de frenada y luego he entrado demasiado rápido en esa curva. Por supuesto, pensaba que lo tenía todo bajo control, pero ha sido un error. Ha sido completamente culpa mía. Mañana tenemos que tener más cuidado en esa curva".

"Ya vi por la mañana en el segundo entrenamiento libre antes de la calificación que nuestra posición sería del 9º al 11º. Y viendo ahora el ritmo del sprint, no creo que hubiera conseguido ningún punto si hubiera pasado", ha dicho el piloto oficial de Honda. "Ese ritmo era demasiado alto para nuestro nivel. He salido bien pero luego no he arriesgado más".

Marc Márquez se libró de la cirugía y las lesiones el pasado invierno por primera vez en cinco años, y sin embargo sólo es 15º en el Campeonato del Mundo tras 14 de 20 Grandes Premios. Ha sumado 64 puntos, sólo el doble que Dani Pedrosa, piloto probador de KTM y ocasional piloto de 38 años, que sólo ha disputado dos wild card en 2023.

Como recordatorio, en 2019 Marc Márquez cosechó (sin sprints) nada menos que 420 puntos (¡!) en 19 grandes premios.

Ahora, el 59 veces ganador de MotoGP sólo puede asistir como espectador a cómo Martin y Bagnaia deciden el título entre ellos.

¿Quién es el favorito para Marc?

"Si tuviera que apostar, apostaría por Jorge", dice el español. "¿Por qué? Porque es el que tiene menos presión. Tiene una moto de fábrica, pero no corre en el Factory Team y no es el defensor del título como Pecco. Si Jorge gana el título, sería una actuación increíble. Si acaba segundo en el mundial, también está bien, porque lo normal sería que Pecco, del equipo de fábrica, ganara el campeonato".

Márquez continuó: "Pecco sufre ahora la presión de ser el defensor del título para confirmar el éxito del año pasado. A veces defender un título es más difícil que ganarlo...".