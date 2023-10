Marc Márquez (Honda) : "Pour moi, Jorge est le favori du championnat du monde".

Marc Márquez a une nouvelle fois tenté de tirer beaucoup plus de sa Honda RC213V boiteuse lors de la course de sprint de 13 tours de Mandalika aujourd'hui, et il a chuté à trois reprises en un peu plus de quatre heures. Dans le sprint, il n'a même pas terminé le premier tour, et comme seuls les neuf premiers sont récompensés par des points, Honda est une fois de plus repartie bredouille.

On n'ose pas imaginer les résultats désastreux que Honda obtiendra en 2024, lorsque seuls des pilotes comme Joan Mir (24,894 secondes de retard aujourd'hui, soit près de deux secondes par tour), Johann Zarco (dont les fluctuations de forme se poursuivent comme souvent par le passé), Taka Nakagami (qui n'est toujours pas monté sur le podium lors de sa sixième saison en MotoGP) tourneront en rond avec l'escargot japonais.

Mais aujourd'hui, Marc Márquez a tenté de faire preuve d'humour galopant après la performance embarrassante de samedi. "Que s'est-il passé ? J'ai terminé la course trop tôt. Beaucoup trop tôt", a déclaré le pilote d'usine Repsol Honda en arborant un sourire en coin. "L'un de mes points forts est toujours les premiers tours de course. Les statistiques montrent que ce style de conduite a très souvent porté ses fruits. Mais quand tu prends de tels risques, une chute peut parfois se produire. Là, c'était la première course de sprint où j'ai chuté très tôt".

"Oui, je suis entré un peu trop vite dans ce virage 11. Avant cela, j'ai eu un dépassement avec Aleix au virage 10. J'ai un peu raté le point de freinage et je suis arrivé trop vite dans ce virage. Je pensais bien sûr que j'avais tout sous contrôle, mais c'était une erreur. C'est entièrement de ma faute. Demain, il faudra faire plus attention dans ce virage".

"J'ai vu dès le matin, lors de la deuxième séance d'essais libres avant les qualifications, que notre position se situerait entre la 9e et la 11e place. Et maintenant, quand je regarde le rythme du sprint, je pense que je n'aurais pas marqué de points si j'étais passé", a déclaré le pilote d'usine Honda. "Ce rythme était trop élevé pour notre niveau. J'ai pris un bon départ, mais je n'ai pas pris de risque supplémentaire par la suite".

Marc Márquez a été épargné par les opérations et les blessures l'hiver dernier pour la première fois depuis cinq ans, mais il n'est pourtant qu'en 15e position du championnat du monde après 14 des 20 Grand Prix. Il a conquis 64 points, soit seulement le double de Dani Pedrosa, 38 ans, pilote d'essai KTM et coureur occasionnel, qui n'a disputé que deux courses en wildcard en 2023.

Pour rappel, en 2019, Marc Márquez a récolté (sans les sprints) pas moins de 420 points ( !) en 19 Grand Prix.

L'homme aux 59 victoires en MotoGP ne peut désormais qu'assister en spectateur à la lutte entre Martin et Bagnaia pour le titre.

Qui est le favori pour Marc ?

"Si je devais parier, je miserais sur Jorge", répond l'Espagnol. "Pourquoi ? Parce qu'il a le moins de pression. Il a certes une moto d'usine, mais il ne roule pas dans l'équipe Factory et n'est pas le tenant du titre comme Pecco. Si Jorge remporte le titre, ce serait une performance étonnante. S'il termine deuxième du championnat du monde, c'est aussi très bien, car la situation normale serait que Pecco de l'équipe d'usine gagne le championnat".

Márquez poursuit : "Pecco souffre maintenant de la pression à laquelle est soumis un champion en titre qui doit confirmer le succès de l'année dernière. Parfois, défendre un titre est plus difficile que le gagner...".