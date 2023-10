Marc Márquez (Honda): "Per me Jorge è il favorito per il Mondiale".

Marc Márquez ha seguito gli eventi di sabato a Mandalika con due sentimenti contrastanti. Da un lato, la Honda non ha ottenuto punti, ma il suo nuovo marchio sì: pole position, tripletta in volata, campionato di marca assicurato.

Marc Márquez ha voluto ancora una volta ottenere molto di più dalla Honda RC213V zoppa di quanto non sia in questa scatola nella gara sprint di 13 giri a Mandalika oggi - e di conseguenza è caduto tre volte in poco più di quattro ore. Nella gara sprint non ha nemmeno completato il primo giro e, poiché solo i primi 9 classificati vengono premiati con punti, la Honda è rimasta ancora una volta a mani vuote.

Non si vuole nemmeno immaginare quali risultati disastrosi otterrà la Honda nel 2024, quando solo piloti come Joan Mir (oggi in ritardo di 24,894 secondi, cioè quasi due secondi al giro), Johann Zarco (le cui fluttuazioni di forma continuano come spesso in passato), Taka Nakagami (alla sua sesta stagione di MotoGP ancora completamente senza un podio) gireranno in tondo con la lumaca giapponese.

Ma Marc Márquez ha provato oggi a fare dell'umorismo da forca dopo la vergognosa esibizione di sabato. "Cosa è successo? Ho finito la gara troppo presto. Troppo presto", ha detto il pilota ufficiale Repsol Honda, sfoderando un sorriso ironico. "Uno dei miei punti di forza sono sempre i primi giri di gara. Le statistiche dimostrano che questo stile di guida ha pagato molto spesso. Ma quando si prendono rischi del genere, a volte può capitare una caduta". Questa è stata la prima gara sprint in cui sono caduto molto presto".

"Sì, sono entrato alla curva 11 un po' troppo velocemente. Prima avevo fatto una manovra di sorpasso con Aleix alla curva 10. Ho mancato un po' il punto di frenata e poi ho affrontato la curva troppo velocemente. Ovviamente pensavo di avere tutto sotto controllo, ma è stato un errore. È stata colpa mia. Domani dovremo stare più attenti in quella curva".

"Già al mattino, nelle seconde prove libere prima delle qualifiche, avevo previsto che la nostra posizione sarebbe stata dal 9° all'11° posto. E guardando il ritmo della volata ora, non credo che avrei ottenuto punti se fossi passato", ha detto il pilota della Honda factory. "Quel ritmo era troppo alto per il nostro livello. Sono partito bene, ma non ho preso alcun rischio in seguito".

Marc Márquez è stato risparmiato da interventi chirurgici e infortuni lo scorso inverno per la prima volta in cinque anni, eppure è solo 15° nel Campionato del Mondo dopo 14 dei 20 Gran Premi disputati. Ha raccolto 64 punti, appena il doppio di Dani Pedrosa, 38 anni, collaudatore KTM e pilota occasionale, che ha fatto solo due apparizioni come wildcard nel 2023.

Come promemoria, nel 2019 Marc Márquez ha raccolto (senza sprint) ben 420 punti (!) in 19 Gran Premi.

Il 59 volte vincitore della MotoGP può ora solo guardare da spettatore mentre Martin e Bagnaia decidono il titolo tra di loro.

Chi è il favorito per Marc?

"Se dovessi scommettere, punterei su Jorge", dice lo spagnolo. "Perché? Perché è quello che ha meno pressione. Ha una moto ufficiale, ma non corre nel Factory Team e non è il campione in carica come Pecco. Se Jorge vincesse il titolo, sarebbe una prestazione straordinaria. Se arrivasse secondo nel campionato del mondo, andrebbe bene lo stesso, perché la situazione normale sarebbe che Pecco, del team factory, vincesse il campionato".

Márquez ha continuato: "Pecco ora sta subendo la pressione di essere un campione in carica per confermare il successo dell'anno scorso. A volte difendere un titolo è più difficile che vincerlo...".