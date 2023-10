Marc Márquez (Honda): "Para mim, o Jorge é o favorito ao Campeonato do Mundo".

Marc Márquez seguiu os acontecimentos de sábado em Mandalika com dois sentimentos contraditórios. Por um lado, a Honda não marcou qualquer ponto, mas a sua nova marca marcou: pole position, hat-trick no sprint, campeonato de marcas assegurado.

Marc Márquez voltou a querer tirar muito mais partido da fraca Honda RC213V do que aquilo que está nesta caixa na corrida de sprint de 13 voltas em Mandalika, hoje - e como resultado caiu três vezes em pouco mais de quatro horas. No sprint, nem sequer completou a primeira volta e, uma vez que apenas os 9 primeiros são recompensados com pontos, a Honda ficou mais uma vez de mãos a abanar.

Nem queremos imaginar os resultados desastrosos que a Honda alcançará em 2024, quando apenas pilotos como Joan Mir (hoje 24,894 segundos atrás, ou seja, quase dois segundos por volta), Johann Zarco (cujas flutuações de forma continuam como no passado), Taka Nakagami (em sua sexta temporada de MotoGP ainda completamente sem um pódio) estarão andando em círculos com o caracol japonês.

Mas Marc Márquez tentou o humor de galhofa hoje, após a exibição vergonhosa de sábado. "O que é que aconteceu? Terminei a corrida demasiado cedo. Demasiado cedo," disse o piloto de fábrica da Repsol Honda, com um sorriso irónico. "Um dos meus pontos fortes são sempre as primeiras voltas da corrida. As estatísticas mostram que este estilo de pilotagem deu frutos muitas vezes. Mas quando se corre riscos como este, por vezes pode acontecer uma queda. Esta foi a primeira corrida de sprint em que me despistei muito cedo.

"Sim, entrei na curva 11 um pouco depressa demais. Já tinha feito uma manobra de ultrapassagem com o Aleix na Curva 10. Falhei um pouco o ponto de travagem e depois entrei na curva demasiado depressa. Claro que pensei que tinha tudo sob controlo, mas foi um erro. A culpa foi completamente minha. Amanhã temos de ter mais cuidado nessa curva".

"Já tinha visto de manhã, no segundo treino livre antes da qualificação, que a nossa posição seria entre o 9º e o 11º lugar. E olhando para o ritmo do sprint agora, acho que não teria conseguido nenhum ponto se tivesse passado", disse o piloto da Honda de fábrica. "Aquele ritmo era demasiado elevado para o nosso nível. Comecei bem, mas depois não corri qualquer risco adicional."

Marc Márquez foi poupado a cirurgias e lesões no inverno passado pela primeira vez em cinco anos, mas é apenas o 15º no Campeonato do Mundo após 14 dos 20 Grandes Prémios. Somou 64 pontos, apenas o dobro dos pontos do piloto de testes da KTM e piloto ocasional Dani Pedrosa, de 38 anos, que fez apenas duas participações como wildcard em 2023.

Para relembrar, em 2019 Marc Márquez arrecadou (sem sprints) nada menos que 420 pontos (!) em 19 Grandes Prémios.

O 59 vezes vencedor do MotoGP agora só pode assistir como espetador enquanto Martin e Bagnaia decidem o título entre si.

Quem é o favorito para Marc?

"Se eu tivesse que apostar, apostaria no Jorge", diz o espanhol. "Porquê? Porque ele tem a menor pressão. Ele tem uma moto de fábrica, mas não está a correr na Equipa de Fábrica e não é o campeão em título como o Pecco. Se o Jorge ganhar o título, seria um desempenho fantástico. Se ele terminar em segundo no campeonato do mundo, também não há problema, porque o normal seria que o Pecco da equipa de fábrica ganhasse o campeonato."

Márquez continuou, "Pecco está agora a sofrer a pressão de ser o campeão em título para confirmar o sucesso do ano passado. Por vezes, defender um título é mais difícil do que ganhá-lo..."