Luca Marini (2.): "Se rompió en el momento más estúpido".

El fin de semana de MotoGP en Mandalika tuvo un gran comienzo para la escuadra VR46: Luca Marini esprintó hasta la segunda posición tras conseguir la pole e incluso se acercó al ganador Jorge Martín al final de la carrera. Pero en la penúltima vuelta, Marini se vio casi catapultado fuera del sillín de su Ducati tras un megaslide.

"Vi que Jorge perdía algo de tiempo", describió el italiano. "Estaba empujando. Pero el neumático tenía una temperatura muy alta, a la entrada de la curva 13 casi me resbala la rueda trasera y he perdido un segundo. Tal vez podría haber arriesgado algo más, porque Jorge tenía que traer a casa sus puntos para el Campeonato del Mundo".

"Todo el día ha sido increíble", sonreía el hermanastro de Valentino Rossi. "Me he sentido muy bien desde el test de Misano, hemos dado un gran paso. Por desgracia me rompí la clavícula en el momento más estúpido del año, pero sucedió. Me he sentido muy bien, incluso la victoria habría sido posible. La moto iba realmente bien. A partir de la vuelta 4 era feroz en las curvas de izquierdas, pero por suerte aquí no hay tantas. Veremos cómo va mañana. Hoy sabía que podía forzar al máximo mi cuerpo en la distancia corta. En la carrera principal será diferente, tendré que administrar mis fuerzas. El domingo será duro, el neumático medio trasero me ayudará. Entonces la presión sobre el cuerpo es menor, porque hay menos agarre. Quiero estar en buena forma en Phillip Island, también tengo que cumplir una penalización por vuelta larga. Sería bueno si puedo terminar la carrera".

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 29 de 40 carreras:

1. Martin, 328 puntos. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 502 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 273. 3º Aprilia 246. 4º Honda 142. 5º Yamaha 136.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.