Luca Marini (2e) : "Cassé au moment le plus stupide".

Le week-end MotoGP de Mandalika a commencé de manière excellente pour l'équipe VR46 : après avoir réalisé la pole position, Luca Marini a pris la deuxième position au sprint et s'est même rapproché du vainqueur Jorge Martin en fin de course. Mais dans l'avant-dernier tour, Marini a failli être catapulté hors de la selle de sa Ducati après un mégaslide.

"J'ai vu que Jorge avait perdu un peu de temps", a décrit l'Italien. "J'ai mis la pression. Mais le pneu devait être très chaud et à l'entrée du virage 13, ma roue arrière a failli glisser, ce qui m'a fait perdre une seconde. Peut-être aurais-je pu prendre des risques autrement, car Jorge devait ramener ses points pour le championnat du monde".

"Toute la journée a été incroyable", a déclaré le demi-frère de Valentino Rossi, rayonnant. "Je me sens déjà très bien depuis le test de Misano, nous avons fait un énorme pas en avant. Malheureusement, je me suis cassé la clavicule au moment le plus stupide de l'année, mais c'est arrivé. Je me sentais très bien, même la victoire aurait été possible. La moto était vraiment bonne. À partir du quatrième tour, c'était violent dans les virages à gauche, mais heureusement, il n'y en a pas tant que ça ici. Nous verrons demain comment ça se passe. Aujourd'hui, je savais que je pouvais solliciter pleinement mon corps sur la courte distance. Dans la course principale, ce sera différent - je devrai économiser mes forces. Dimanche sera difficile, le pneu arrière médium m'aidera. Il y aura moins de pression sur le corps, car il y aura moins d'adhérence. Je veux être dans de bonnes conditions à Phillip Island, j'ai aussi une pénalité de longue durée à effectuer. Ce serait déjà bien si je pouvais terminer la course".

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 29 courses sur 40 :

1. Martin, 328 points. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 502 points (champion du monde). 2. KTM 273. 3. Aprilia 246. 4. Honda 142. 5. Yamaha 136.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.