Luca Marini (2.): "Si è rotto nel momento più stupido".

Il weekend della MotoGP a Mandalika è iniziato alla grande per la squadra VR46: Luca Marini è scattato in seconda posizione dopo aver conquistato la pole e si è persino avvicinato al vincitore Jorge Martin alla fine della gara. Ma al penultimo giro Marini è stato quasi catapultato fuori dalla sella della sua Ducati a causa di una mega-scivolata.

"Ho visto che Jorge aveva perso un po' di tempo", ha raccontato l'italiano. "Stavo spingendo. Ma la gomma aveva una temperatura molto alta, all'ingresso della curva 13 la mia ruota posteriore è quasi scivolata e ho perso un secondo. Forse avrei potuto rischiare diversamente, perché Jorge doveva portare a casa i suoi punti per il Campionato del Mondo".

"L'intera giornata è stata incredibile", ha dichiarato il fratellastro di Valentino Rossi. "Mi sentivo davvero bene dal test di Misano, abbiamo fatto un passo enorme. Purtroppo mi sono rotto la clavicola nel momento più stupido dell'anno, ma è successo. Mi sentivo benissimo, anche la vittoria sarebbe stata possibile. La moto era davvero buona. A partire dal quarto giro è stata dura nelle curve a sinistra, ma per fortuna qui non ce ne sono molte. Vedremo come andrà domani. Oggi sapevo di poter mettere a dura prova il mio corpo sulla breve distanza. Nella gara principale sarà diverso: dovrò gestire le mie forze. Domenica sarà dura, ma il pneumatico posteriore medio mi aiuterà. La pressione sul corpo è minore, perché c'è meno aderenza. Voglio essere in buona forma a Phillip Island, ho anche un giro lungo di penalità da scontare. Sarebbe bello se riuscissi a finire la gara".

Risultati MotoGP Sprint, Mandalika (14/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2.720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 29 gare su 40:

1° Martin, 328 punti. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Márquez 64. 16. Márquez 67. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 502 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 273. 3° Aprilia 246. 4° Honda 142. 5° Yamaha 136.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.