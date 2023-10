Luca Marini (2.): "Partiu-se no momento mais estúpido".

O ás da VR46 Ducati, Luca Marini, correu para o segundo lugar no sprint de MotoGP em Mandalika e esteve a um passo de colocar o novo líder do Campeonato do Mundo, Jorge Martin, em apuros. Um momento de choque frustrou o plano.

por Johannes Orasche - Automatic translation from German

O fim de semana de MotoGP em Mandalika teve um excelente início para a equipa VR46: Luca Marini sprintou para a segunda posição depois de ter feito a pole e chegou mesmo a aproximar-se do vencedor Jorge Martin no final da corrida. Mas na penúltima volta, Marini quase foi catapultado para fora da sela da sua Ducati depois de um megaslide.

"Vi que o Jorge perdeu algum tempo", descreveu o italiano. "Eu estava a empurrar. Mas o pneu tinha uma temperatura muito elevada, à entrada da curva 13 a minha roda traseira quase escorregou e perdi um segundo. Talvez pudesse ter arriscado outra coisa, porque o Jorge tinha de trazer para casa os seus pontos para o Campeonato do Mundo."

"O dia todo foi incrível", disse o meio-irmão de Valentino Rossi. "Tenho-me sentido muito bem desde o teste de Misano, demos um grande passo. Infelizmente parti a clavícula no momento mais estúpido do ano, mas aconteceu. Senti-me muito bem, até a vitória teria sido possível. A mota estava muito boa. A partir da quarta volta foi feroz nas curvas à esquerda, mas felizmente não há muitas aqui. Veremos como correm as coisas amanhã. Hoje sabia que podia colocar o meu corpo sob pressão total durante a curta distância. Na corrida principal vai ser diferente - vou ter de gerir a minha força. Domingo vai ser difícil, o pneu traseiro médio vai ajudar-me. Assim, a pressão sobre o corpo é menor, porque há menos aderência. Quero estar em boa forma em Phillip Island, também tenho uma longa volta de penalização para cumprir. Seria bom se eu conseguisse terminar a corrida."

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 29 das 40 corridas:

1º Martin, 328 pontos. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 502 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 273. 3º Aprilia 246. 4º Honda 142. 5º Yamaha 136.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.