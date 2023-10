Marco Bezzecchi: sólo seis días después de la operación, en 3ª posición

Hace una semana, Marco Bezzecchi acabó en el hospital con la clavícula derecha rota tras una caída de entrenamiento en el rancho. Seis días después de la operación, subió al podio en el sprint del Mandalika International Street Circuit desde la novena plaza de la parrilla.

El Mooney VR46 Racing Team tuvo que posponer la obligada ronda de prensa posterior, ya que el hombro de Marco primero tuvo que enfriarse mucho tras el esfuerzo. Después, sin embargo, el medallista de bronce del Campeonato del Mundo hizo un detallado balance de su actuación al sprint: "Estoy contento, ha sido un buen día. La verdad es que no esperaba venir aquí y hacer un sábado así. Pero luego vi que estaba fuerte. No sabía si podría hacerlo físicamente, pero una vez allí tenía que darlo todo para sacar también el máximo. Adelantar a Maverick Viñales al final ha sido bonito, estoy contento".

"Bez", sin embargo, al ser preguntado por su estado de cara a la carrera de 27 vueltas del domingo, también se confesó sincero: "En cuanto a mañana, no me encuentro bien, todavía no sé exactamente cómo voy a estar mañana. Seguro que será difícil. En cuanto a la resistencia, estoy bastante bien, pero tengo dolores. Es normal, los músculos todavía están endurecidos, después de una operación la hinchazón también sigue ahí, la sangre se ha acumulado. Ya veremos, la carrera larga se afronta sin duda de manera un poco diferente. Todavía tengo algunas cartas en la manga para mañana, aunque no será fácil".

Ya el viernes, el italiano de 24 años se quedó dormido en boxes tras la segunda sesión de entrenamientos, después de haber llegado a Lombok a las 7h50. Su equipo no pudo resistirse a la broma y publicó una foto con la leyenda: "Jetlag 1, Bez 0". A esto, el propio Bezzecchi respondió con una sonrisa: "Ayer estaba realmente agotado. Sólo dormí quince minutos en boxes, pero fue una buena siesta de hora y media. Fue maravilloso, no noté nada en la foto".

Sobre su compañero Pecco Bagnaia, que perdió el liderato del mundial en favor de Jorge Martín tras una salida en la Q1 y un escaso octavo puesto en el sprint, Bez dijo: "Siempre es muy rápido, así que siempre esperas que lo sea. Pero a todo el mundo le pasa que tiene un día un poco más difícil, incluso a él como campeón del mundo. Pero creo que es muy rápido. Pero el problema es: si te encuentras en el mediocampo, puedes ser un poco más rápido, pero sólo si realmente marcas la diferencia puedes alcanzarle. Entre P12 y P5 es realmente una jungla. Pecco probablemente no esté tan bien colocado como de costumbre, así que está luchando un poco más. Pero creo que mañana estará ahí".

En flujo, por otra parte, es Martin, que fijó su cuarta victoria sprint consecutiva. Bezzecchi lo tiene claro: "Es un momento muy positivo para él. Estaría bien saber exactamente qué es. Porque entonces yo también lo haría. Pero es que cuando tienes un buen momento, estás concentrado y eres competitivo, y puedes mantener ese momento el mayor tiempo posible, entonces eres fuerte. Ahora está teniendo una racha con muy buenos resultados. Depende exclusivamente de él cuánto tiempo pase antes de que tenga un desliz. Si eso ocurre, volverá a ser como antes, en el sentido de que ya es fuerte, pero no tan imbatible. De momento es sin duda el más fuerte y ha sido imbatible unas cuantas veces".

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 29 de 40 carreras:

1. Martin, 328 puntos. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 502 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 273. 3º Aprilia 246. 4º Honda 142. 5º Yamaha 136.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.