Marco Bezzecchi : 3e six jours seulement après l'opération

Il y a une semaine, Marco Bezzecchi était hospitalisé pour une fracture de la clavicule droite suite à une chute lors d'un entraînement au Ranch. Six jours après l'opération, il est monté sur la troisième marche du podium lors du sprint sur le Mandalika International Street Circuit en partant de la 9e place.

L'équipe Mooney VR46 Racing a ensuite dû reporter le tour de presse obligatoire, car l'épaule de Marco devait d'abord être abondamment refroidie après l'effort. Le troisième du championnat du monde a ensuite raconté en détail sa performance au sprint : "Je suis heureux, c'était une belle journée. Je ne m'attendais certainement pas à venir ici et à faire un tel samedi. Mais j'ai vu que j'étais fort. Je ne savais pas si j'allais y arriver physiquement, mais une fois que j'étais là, j'ai dû tout donner pour en tirer le maximum. Dépasser Maverick Viñales à la fin, c'était bien, je suis content".

Interrogé sur son état d'esprit en vue de la course de 27 tours de dimanche, "Bez" a également avoué sans détour : "Je ne me sens pas bien en vue de demain, je ne sais pas encore exactement comment je vais m'y prendre. Ce sera certainement difficile. Du point de vue de l'endurance, je me sens plutôt bien, mais j'ai des douleurs. C'est normal, les muscles sont encore endurcis, après une opération, il y a aussi encore de l'enflure, du sang s'est accumulé. Nous verrons, la course longue est certainement abordée un peu différemment. J'ai encore quelques cartes en main pour demain, mais ce ne sera pas facile".

Vendredi déjà, l'Italien de 24 ans s'est endormi dans son box après la deuxième séance d'entraînement, alors qu'il n'était arrivé à Lombok qu'à 7h50. Son équipe n'a pas pu s'empêcher de s'amuser et a posté une photo avec la légende : "Jetlag 1, 0". Bezzecchi lui-même a déclaré en souriant : "J'étais vraiment crevé hier. Dans le box, je n'ai dormi qu'un quart d'heure - mais c'était une bonne sieste, qui m'a semblé durer une heure et demie. C'était merveilleux, je n'ai pas du tout remarqué la photo".

Concernant son pote Pecco Bagnaia, qui a perdu la tête du championnat du monde au profit de Jorge Martin après son élimination en Q1 et sa maigre huitième place au sprint, Bez a déclaré : "Il est toujours très rapide, c'est pourquoi on s'attend toujours à ce qu'il soit rapide. Mais cela arrive à tout le monde d'avoir une journée un peu plus difficile, même à lui en tant que champion du monde. Mais je pense qu'il est très rapide. Le problème, c'est que si tu te trouves en milieu de peloton, tu peux être un peu plus rapide, mais ce n'est que si tu fais vraiment la différence que tu peux rattraper ton retard. Entre P12 et P5, c'est vraiment la jungle. Pecco n'est probablement pas aussi bien placé que d'habitude, donc il a un peu plus de mal. Mais je pense qu'il sera là demain".

En revanche, Martin se trouve dans le flow, puisqu'il a fixé sa quatrième victoire consécutive au sprint. Bezzecchi sait : "C'est un moment très positif pour lui. Ce serait bien de savoir exactement à quoi cela tient. Car alors, je le ferais aussi. Mais c'est simple : quand on vit un bon moment, qu'on est concentré et compétitif, et qu'on arrive à maintenir ce moment le plus longtemps possible, alors on est fort. Il a maintenant un parcours avec de très bons résultats. Le temps qui s'écoulera avant qu'il ne fasse un faux pas ne dépend que de lui. Si cela se produit, c'est à nouveau comme avant, dans le sens où il est déjà fort, mais pas aussi imbattable. Pour l'instant, il est certainement le plus fort et il a été imbattable à plusieurs reprises".

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 29 courses sur 40 :

1. Martin, 328 points. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 502 points (champion du monde). 2. KTM 273. 3. Aprilia 246. 4. Honda 142. 5. Yamaha 136.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.