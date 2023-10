Marco Bezzecchi: solo sei giorni dopo l'intervento chirurgico al 3° posto

Che rimonta fulminea per Marco Bezzecchi: nella volata del GP d'Indonesia, la stella della VR46 Ducati ha strappato il terzo posto all'ultimo giro. Ma il collega di marca Jorge Martin è in un campionato a sé stante al momento.

Una settimana fa, Marco Bezzecchi è finito in ospedale con la clavicola destra rotta dopo un incidente in allenamento al ranch. Sei giorni dopo l'operazione, è salito sul podio nella gara sprint del Mandalika International Street Circuit dal nono posto in griglia.

Il Mooney VR46 Racing Team ha dovuto posticipare il giro di pista obbligatorio, perché la spalla di Marco ha dovuto essere raffreddata a lungo dopo lo sforzo. In seguito, però, il bronzo del Campionato del Mondo ha fatto un resoconto dettagliato della sua prestazione in volata: "Sono contento, è stata una bella giornata. Non mi aspettavo certo di venire qui e fare un sabato così. Ma poi ho visto che ero forte. Non sapevo se ce l'avrei fatta fisicamente, ma una volta lì ho dovuto dare tutto per ottenere il massimo. Superare Maverick Viñales alla fine è stato bello, sono contento".

"Bez", tuttavia, quando gli è stato chiesto delle sue condizioni in vista dei 27 giri di domenica, ha anche confessato candidamente: "Per quanto riguarda domani, non mi sento bene, non so ancora esattamente come andrò domani. Sarà sicuramente difficile. In termini di resistenza, sto andando abbastanza bene, ma ho dolore. È normale, i muscoli sono ancora induriti, dopo un'operazione il gonfiore è ancora presente, il sangue si è accumulato. Vedremo, la gara lunga va sicuramente affrontata in modo un po' diverso. Ho ancora qualche asso nella manica per domani, ma non sarà facile".

Già venerdì, il 24enne italiano si è addormentato ai box dopo la seconda sessione di prove, essendo arrivato a Lombok solo alle 7.50 del mattino. Il suo equipaggio non ha resistito a uno scherzo e ha postato una foto con la didascalia: "Jetlag 1, Bez 0". Lo stesso Bezzecchi ha commentato sorridendo: "Ieri ero davvero esausto. Ho dormito solo un quarto d'ora ai box, ma è stato un bel sonnellino di un'ora e mezza. È stato bellissimo, non ho notato nulla della foto".

Commentando il suo compagno Pecco Bagnaia, che ha perso la leadership del mondiale a favore di Jorge Martin dopo un'uscita dalla Q1 e un misero ottavo posto in volata, Bez ha detto: "È sempre molto veloce, quindi ci si aspetta sempre che sia veloce. Ma capita a tutti di avere una giornata un po' più difficile, anche a lui che è campione del mondo. Ma credo che sia molto veloce. Il problema è che se ti trovi a centrocampo puoi essere un po' più veloce, ma solo se fai davvero la differenza puoi recuperare. Tra P12 e P5 è davvero una giungla. Pecco probabilmente non è messo bene come al solito, quindi fa un po' più fatica. Penso però che domani sarà lì".

In flusso, invece, è Martin, che ha fissato la sua quarta vittoria in volata di fila. Bezzecchi lo sa: "È un momento molto positivo per lui. Sarebbe bello sapere esattamente di cosa si tratta. Perché poi lo farei anch'io. Ma è solo che quando hai un buon momento, sei concentrato e competitivo, e riesci a mantenere quel momento il più a lungo possibile, allora sei forte. Ora sta facendo una corsa con ottimi risultati. Dipende solo da lui quanto tempo passerà prima che faccia un passo falso. Se dovesse succedere, tornerebbe tutto come prima, nel senso che è già forte, ma non così imbattibile. Al momento è sicuramente il più forte ed è stato imbattibile alcune volte".

Risultati MotoGP Sprint, Mandalika (14/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2.720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 29 gare su 40:

1° Martin, 328 punti. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Márquez 64. 16. Márquez 67. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 502 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 273. 3° Aprilia 246. 4° Honda 142. 5° Yamaha 136.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.