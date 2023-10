Marco Bezzecchi: apenas seis dias após a cirurgia, em 3º lugar

Que regresso relâmpago para Marco Bezzecchi: no sprint do GP da Indonésia, a estrela da VR46 Ducati conseguiu o terceiro lugar na última volta. Mas o colega de marca Jorge Martin está num campeonato à parte neste momento.

Há uma semana atrás, Marco Bezzecchi foi parar ao hospital com a clavícula direita partida após um acidente de treino no rancho. Seis dias após a operação, subiu ao pódio no sprint no Mandalika International Street Circuit a partir do nono lugar da grelha.

A equipa Mooney VR46 Racing Team teve de adiar a ronda de imprensa obrigatória, porque o ombro de Marco teve de ser arrefecido após o esforço. No entanto, o medalhista de bronze do Campeonato do Mundo fez um balanço pormenorizado do seu desempenho no sprint: "Estou contente, foi um bom dia. Não estava à espera de vir aqui e fazer um sábado assim. Mas depois vi que estava forte. Não sabia se o conseguiria fazer fisicamente, mas uma vez lá, tive de dar tudo para conseguir o máximo. Ultrapassar o Maverick Viñales no final foi bom, estou contente."

"Bez", no entanto, quando questionado sobre o seu estado antes da corrida de 27 voltas de domingo, também confessou com franqueza: "Em termos de amanhã, não me estou a sentir bem, ainda não sei exatamente como me vou sair amanhã. Vai ser difícil de certeza. Em termos de resistência, estou a ir bastante bem, mas tenho dores. É normal, os músculos ainda estão endurecidos, depois de uma operação o inchaço também se mantém, o sangue acumula-se. Veremos, a corrida longa é definitivamente abordada de forma um pouco diferente. Ainda tenho algumas cartas na manga para amanhã, mas não vai ser fácil".

Já na sexta-feira, o italiano de 24 anos adormeceu nas boxes após a segunda sessão de treinos, tendo chegado a Lombok apenas às 7h50. A sua equipa não resistiu a uma piada e publicou uma fotografia com a legenda: "Jetlag 1, Bez 0". O próprio Bezzecchi respondeu com um sorriso: "Ontem estava mesmo exausto. Dormi apenas quinze minutos nas boxes, mas foi uma boa sesta que pareceu uma hora e meia. Foi maravilhoso, não reparei em nada na fotografia".

Comentando o seu companheiro Pecco Bagnaia, que perdeu a liderança do campeonato do mundo para Jorge Martin depois de uma saída da Q1 e um magro oitavo lugar no sprint, Bez disse: "Ele é sempre muito rápido, por isso espera-se sempre que seja rápido. Mas acontece a toda a gente ter um dia um pouco mais difícil - mesmo para ele como campeão do mundo. Mas acho que ele é muito rápido. Mas o problema é que, se nos encontrarmos no meio do pelotão, podemos ser um pouco mais rápidos, mas só se fizermos realmente a diferença é que nos podemos aproximar. Entre o P12 e o P5 é realmente uma selva. O Pecco não está provavelmente tão bem preparado como é habitual, por isso está a lutar um pouco mais. Mas penso que amanhã ele estará lá".

No fluxo, por outro lado, está Martin, que conseguiu a sua quarta vitória de sprint consecutiva. Bezzecchi sabe: "É um momento muito positivo para ele. Seria bom saber exatamente o que é. Porque assim eu também o faria. Mas quando se está num bom momento, concentrado e competitivo, e se consegue manter esse momento durante o máximo de tempo possível, é porque se é forte. Ele está a fazer uma corrida com muito bons resultados. Depende apenas dele quanto tempo passa antes de cometer um deslize. Se isso acontecer, volta a ser como era antes - no sentido em que ele já é forte, mas não tão imbatível. Neste momento, ele é certamente o mais forte e já foi imbatível algumas vezes."

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 29 das 40 corridas:

1º Martin, 328 pontos. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 502 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 273. 3º Aprilia 246. 4º Honda 142. 5º Yamaha 136.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.