Jack Miller (KTM/9º): El percance más estúpido

Noveno el viernes, décimo en la calificación, noveno de nuevo en la carrera al sprint: Jack Miller encontró su ritmo en la zona media delantera de la categoría de MotoGP en el Gran Premio de Indonesia, con notas positivas como el tremendo agarre de los neumáticos en la rueda trasera de la última moto oficial de KTM con bastidor de carbono, y negativas como el subviraje en las zonas más resbaladizas de la pista, que aún planteaba interrogantes en la segunda jornada en el trazado de Mandalika.

Miller sólo se mostró en desacuerdo con su percance tras el final del sprint. "Me caí en el pit lane cuando volvía al box de KTM. Fue una de las cosas más estúpidas que he hecho nunca", sonrió tímidamente. "Tenía una mano en el depósito de combustible para descansar. Entonces vi 70 km/h en el velocímetro y pisé el freno para frenar un poco más. Obviamente, los neumáticos ya estaban fríos después de la vuelta de salida y, ¡zas, me fui de bruces! No era lo ideal. Volví a levantarme, los demás me estaban adelantando, les pedí disculpas...".

No obstante, el australiano volvió a hacer un balance positivo de la jornada. "La clasificación 2 consistía principalmente en dar una vuelta sin incidentes. Los demás eran extremadamente rápidos y yo tuve que lidiar con el roce de una rueda delantera, que todo el mundo pudo ver que me ha estado molestando todo el fin de semana. En resumen, no ha sido la mejor clasificación, pero tampoco la peor", comentó sobre su décimo puesto en la parrilla.

En la carrera, al principio salió bien, continuó "Thriller Miller". "Luego la rueda trasera giró, me salí de la línea de carrera y agarré el embrague para controlar el trompo. Me coloqué en la rueda trasera de Di Giannantonio y le seguí en la primera curva, pero los dos íbamos demasiado rápido. Intenté obligarle a frenar, pero al hacerlo se me bloqueó la rueda delantera, con lo que me salí de la pista y volví a empezar el trabajo".

Se sentía bien, su ritmo con el compuesto de neumático medio era bueno, pero seguía sin poder romper la resistencia de los pilotos de delante, admitió Miller. "No ha sido un mal día, pero estoy convencido de que tenemos más potencial. Veremos qué sale en la carrera principal del domingo".

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 29 de 40 carreras:

1. Martin, 328 puntos. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 502 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 273. 3º Aprilia 246. 4º Honda 142. 5º Yamaha 136.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.