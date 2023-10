Jack Miller (KTM/9e) : La plus stupide des mésaventures

Neuvième le vendredi, dixième lors des qualifications, à nouveau neuvième lors de la course de sprint : Jack Miller a trouvé son rythme de croisière dans le peloton de tête de la catégorie MotoGP lors du Grand Prix d'Indonésie, avec des notes positives comme l'énorme adhérence des pneus à la roue arrière de la plus jeune machine d'usine KTM à cadre carbone, et des points négatifs comme le sous-virage dans les sections les plus glissantes de la piste, qui a continué à soulever des points d'interrogation lors de la deuxième journée sur la piste Mandalika.

Seule sa mésaventure à la fin du sprint n'a pas plu à Miller. "Je suis tombé dans la voie des stands en revenant au box KTM. C'est l'une des choses les plus stupides que j'ai faites", souriait-il, gêné. "J'avais une main sur le réservoir d'essence, pour me reposer. Puis j'ai vu 70 km/h au compteur et j'ai pris les freins pour ralentir encore un peu. Manifestement, les pneus étaient déjà froids après le tour de sortie et, whack, je me suis retrouvé sur le visage ! Ce n'était pas idéal. Je me suis relevé, les autres gars se sont faufilés devant moi, j'ai fait un signe d'excuse..."

Malgré tout, l'Australien a une fois de plus tiré un bilan positif de la journée. "En qualifications 2, il s'agissait surtout de réaliser un tour sans le moindre incident. Les autres étaient extrêmement rapides et je me suis retrouvé avec une roue avant qui frottait, ce qui, comme tout le monde a pu le voir, m'a préoccupé tout le week-end. Dans l'ensemble, ce n'était pas la meilleure, mais pas non plus la pire des qualifications", a-t-il déclaré à propos de sa dixième place sur la grille de départ.

En course, il a d'abord bien démarré, a poursuivi "Thriller Miller". "Puis la roue arrière a patiné, je suis sorti de la ligne idéale et j'ai pris l'embrayage pour contrôler le spinning. J'étais dans la roue arrière de Di Giannantonio et je l'ai suivi en entrant dans le premier virage, mais nous étions tous les deux un peu trop rapides. J'ai essayé de le forcer à freiner, mais ma propre roue avant s'est bloquée, ce qui m'a fait sortir de la trajectoire et le travail a recommencé".

Miller a reconnu qu'il se sentait bien, que son rythme avec les pneus médiums était bon, mais qu'il n'avait malgré tout pas réussi à briser la résistance des pilotes de devant. "Ce n'était pas une mauvaise journée, mais je suis convaincu que nous avons encore du potentiel. Nous verrons ce qui se passera lors de la course principale de dimanche !"

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 29 courses sur 40 :

1. Martin, 328 points. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 502 points (champion du monde). 2. KTM 273. 3. Aprilia 246. 4. Honda 142. 5. Yamaha 136.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.