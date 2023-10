Jack Miller (KTM/9°): L'incidente più stupido

Nono venerdì, decimo in qualifica, di nuovo nono nella gara sprint: Jack Miller ha trovato il suo ritmo nella parte centrale della classe MotoGP al Gran Premio d'Indonesia, con note positive come l'enorme aderenza degli pneumatici sulla ruota posteriore dell'ultima KTM factory con telaio in carbonio, e negative come il sottosterzo nelle sezioni più scivolose della pista, che ha ancora sollevato punti interrogativi nella seconda giornata sul circuito di Mandalika.

Miller si è detto in disaccordo con il suo incidente solo dopo la fine della volata. "Sono caduto nella corsia dei box mentre tornavo al box KTM. È stata una delle cose più stupide che abbia mai fatto", ha detto sorridendo. "Avevo una mano sul serbatoio per riposare. Poi ho visto 70 km/h sul tachimetro e ho afferrato il freno per rallentare un po' di più. Ovviamente le gomme erano già fredde dopo il giro d'uscita e, bum, mi sono ritrovato sulla faccia! Non era l'ideale. Mi sono rialzato, gli altri mi stavano superando, mi sono scusato...".

Tuttavia, l'australiano ha tracciato ancora una volta un bilancio positivo della giornata. "Le qualifiche 2 sono state soprattutto un'occasione per fare un giro senza incidenti. Gli altri erano estremamente veloci e io ho dovuto fare i conti con lo sfregamento della ruota anteriore, che come tutti sanno mi ha dato fastidio per tutto il weekend. Nel complesso, non è stata la migliore qualifica, ma nemmeno la peggiore", ha commentato il suo decimo posto in griglia.

In gara, "Thriller Miller" è partito inizialmente bene. "Poi la ruota posteriore si è girata, sono uscito dalla traiettoria e ho preso la frizione per controllare il testacoda. Ero sulla ruota posteriore di Di Giannantonio e l'ho seguito alla prima curva, ma eravamo entrambi un po' troppo veloci. Ho cercato di costringerlo a frenare, ma nel farlo la mia ruota anteriore si è bloccata, per cui sono uscito di pista e ho ricominciato il lavoro da capo".

Si sentiva bene, il suo ritmo con la mescola media era buono, ma non riusciva ancora a rompere la resistenza dei piloti davanti, ha ammesso Miller. "Non è stata una brutta giornata, ma sono convinto che abbiamo più potenziale. Vedremo cosa verrà fuori dalla gara principale di domenica!".

Risultati MotoGP Sprint, Mandalika (14/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2.720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 29 gare su 40:

1° Martin, 328 punti. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Márquez 64. 16. Márquez 67. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 502 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 273. 3° Aprilia 246. 4° Honda 142. 5° Yamaha 136.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.