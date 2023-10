Jack Miller (KTM/9º): O acidente mais estúpido

Nono na sexta-feira, décimo na qualificação, nono novamente na corrida de sprint: Jack Miller encontrou o seu ritmo no meio do pelotão da frente da classe MotoGP no Grande Prémio da Indonésia, com notas positivas como a tremenda aderência dos pneus na roda traseira da mais recente moto de fábrica KTM com estrutura de carbono, e negativas como a subviragem nas secções mais escorregadias da pista, que ainda levantou pontos de interrogação no segundo dia na pista de Mandalika.

Miller só discordou do seu acidente após o final do sprint. "Bati na via das boxes quando regressava à box da KTM. Foi uma das coisas mais estúpidas que já fiz", sorriu envergonhado. "Tinha uma mão no depósito de combustível para descansar. Depois vi 70 km/h no velocímetro e carreguei no travão para abrandar um pouco mais. Obviamente, os pneus já estavam frios depois da volta de saída e, pronto, estava de rastos! Não foi o ideal. Voltei a subir, os outros tipos estavam a passar por mim, pedi desculpa..."

Ainda assim, o australiano voltou a fazer um balanço positivo do dia. "A qualificação 2 foi sobretudo para fazer uma volta sem qualquer incidente. Os outros estavam extremamente rápidos e eu tive de lidar com uma roda dianteira a roçar, o que todos puderam ver que me incomodou durante todo o fim de semana. Em suma, não foi a melhor qualificação, mas também não foi a pior", comentou sobre o seu décimo lugar na grelha.

Na corrida, começou bem, continuou "Thriller Miller". "Depois, a roda traseira rodou, saí da linha de corrida e agarrei a embraiagem para controlar a rotação. Estava na roda traseira do Di Giannantonio e segui-o na primeira curva, mas estávamos ambos demasiado rápidos. Tentei forçá-lo a travar, mas ao fazê-lo a minha roda dianteira bloqueou, pelo que saí da pista e comecei tudo de novo."

Sentiu-se bem, o seu ritmo com o composto de pneu médio foi bom, mas ainda não conseguiu quebrar a resistência dos pilotos da frente, admitiu Miller. "Não foi um dia mau, mas estou convencido de que temos mais potencial. Vamos ver o que acontece na corrida principal de domingo!"

Resultado do MotoGP Sprint, Mandalika (14/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 29 das 40 corridas:

1º Martin, 328 pontos. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 502 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 273. 3º Aprilia 246. 4º Honda 142. 5º Yamaha 136.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.