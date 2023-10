Aleix Espargaró: Por qué vuela el líder del mundial Jorge Martín

Por momentos, el defensor del título, Pecco Bagnaia, lideraba el Campeonato del Mundo con 66 puntos de ventaja este año, pero desde Misano las tornas han cambiado: Jorge Martín, del equipo Prima Pramac Ducati, ganó las dos carreras de Italia, fue primero y segundo en la India, ganó dos veces en Japón y el español fue también el más rápido en el sprint de Indonesia el sábado por la tarde.



Antes del Gran Premio del domingo, Martín aventaja en siete puntos a Bagnaia en la clasificación general y tiene una posición de salida mucho mejor, desde la 6ª posición de parrilla, que el italiano, desde la 13ª.

Martin está en plena racha de éxitos desde principios de septiembre, algo inusual teniendo en cuenta el nivel actual de la categoría de MotoGP.

"Está volando, es increíble", dice el as de Aprilia Aleix Espargaró sobre su compatriota. "En estos momentos lo está gestionando todo, ha encontrado el equilibrio perfecto. En los tres primeros meses del campeonato Bagnaia estaba en esa zona. Entrar en esa zona no es lo difícil. Lo difícil es estar en ella diez meses, es casi imposible. Si sólo puedes acabar quinto, tienes que acabar quinto, no décimo. Eso es lo importante. Ahora es imparable. Pero al mismo tiempo, nunca hay que decir nunca con respecto a Pecco. El domingo, se tratará de sacarle el mayor número de puntos posible. Porque no creo que pueda recortar distancias con Martin, Viñales y conmigo. Pero luego se va a Australia y Tailandia, donde estará muy fuerte. Y corre para el equipo de fábrica, donde tienen un montón de buenos ingenieros. Que nadie diga que Jorge ya es campeón".

Jorge Martín y Aleix Espargaró mantienen una estrecha amistad, "así que me encanta esta historia", sonríe el piloto de Aprilia. "Se merece estos éxitos y demuestra que se puede tener mucho talento, pero aún así hay que trabajar duro. Se toma su tarea muy en serio y se prepara con diligencia en Andorra, donde vive prácticamente solo y sin amigos. Este año está muy concentrado y ha intensificado su entrenamiento físico y de fuerza. Vive para ganar este título. Nada se le escapa, trabaja para ello".

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14 de octubre):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 29 de 40 carreras:

1. Martin, 328 puntos. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 502 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 273. 3º Aprilia 246. 4º Honda 142. 5º Yamaha 136.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.